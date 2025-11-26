¡ÖÃ¯¡¢¤³¤Î¡Ä¡×ÂæÏÑ¤Î¿Íµ¤¥Á¥¢¤¬¥Ó¥¥Ë¤ËÃåÂØ¤¨¤¿¤é¡ÄàÂçÃÀ¥Ó¡¼¥Á¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ª¡Ö¤¤ã¤Ã¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¹¤´¡×¡Ö¤è¤·¡ª¡×
ÉÛ¤´¤·¤Ë¥Ó¥¥Ë¤¬Æ©¤±¤Æ¡Ä
¡¡ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¤Î¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤¬ÂçÃÀ¤Ê¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®»ëÀþ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¥Ü¥Û¡¼¥ëÅç¤òË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¡¦Ì£Á´¥É¥é¥´¥ó¥º¤Î¸ø¼°¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÎÓê÷¡Ê¥ê¥ó¡¦¥·¥ã¥ó¡Ë¡£
¡¡É³¥¿¥¤¥×¤Î¥°¥ì¡¼¤Î¥Ó¥¥Ë¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¹ø¤Ë¤ÏÆ©¤±ÁÇºà¤ÎÉÛ¤ò´¬¤¤¤¿àÍÅ±ð¤Êá»Ñ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÆ©ÌÀ´¶¡×¡Ö¤¤ã¤Ã ÎÓê÷¡×¡Ö¤è¤·¡ª¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤¹¤®¤ë¡Ä ¡×¡ÖK-pop¥¢¥¤¥É¥ë¡ª¡©Ã¯¡¢¤³¤ÎÈþ½÷¤Ï¡ª¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¹¤´¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÈþ¿À¹ßÎ×......¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÎÓê÷¤ÏÂæÏÑ½Ð¿È¡£¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ëÂæÏÑ¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¡×¤È¤·¤ÆSNS¤Ê¤É¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï182Ëü¿ÍÄ¶¡£ºòÇ¯7·î¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Ç¼Ì¿¿½¸¤âÈ¯Çä¤·¤¿¡£
