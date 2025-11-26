¡Ö¤ß¤ó¤Ê´é»÷¤Æ¤ë¡×¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¸µ¥¢¥¤¥É¥ëÉ×ÉØàÀã¤Î½©ÅÄ¤ÇÌ©Ãå²ÈÂ²3¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡Ö´¨¤½¤¦¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¡×¤ÎÀ¼
¡ÖÌ¼¤Ï¿ÍÀ¸½é¤á¤Æ¤ÎÀã¡×
¡¡2023Ç¯¤Ë·ëº§¤ò¸øÉ½¤·¤¿¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¡¢Ä¹½÷¤È¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÃ¶Æá¤ÎÊì¹»¤¬¤¢¤ë½©ÅÄ¸©¤Ø¤ª¼ÙËâ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¸µHKT48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂ¿ÅÄ°¦²Â(¤ª¤ª¤¿¤¢¤¤¤«¡¢30)¡£
¡¡É×¤ÇÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¤Î»³¸ý¹Òµ±(25)¤ÈºòÇ¯½Ð»º¤·¤¿Ä¹½÷¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤Î¾å¤ÇÂÎ¤ò´ó¤»¹ç¤¦3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬¹Ô¤¯»þ¤À¤±Àã¤â¹ß¤Ã¤Æ¥°¡¼¥ó¤È´¨¤«¤Ã¤¿¡ª¡ª¡¡Ì¼¤Ï¿ÍÀ¸½é¤á¤Æ¤ÎÀã¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö´¨¤½¤¦¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê´é»÷¤Æ¤ë°¦¤ª¤·¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤é¤Ö¤¿¤ó¤ÈÃ¶Æá¤µ¤ó»÷¤Æ¤ë¡×¡ÖËÜÅö¹¬¤»¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£