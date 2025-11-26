¡Ö²áµî¥¤¥ÁÃ»¤¤¡×¾×·â¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡Ö¤ª¤ª¤ª¡ªÃ»¤¤¡ª¡×¡Ö¤É¥¿¥¤¥×¡×
¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¥¦¥§¥¢¤Ç¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¸µÇµÌÚºä46¤Ç²Î¼ê¤Î¿¿ÍÎ(¤Þ¤Ò¤í)¤¬¥¤¥á¡¼¥¸·ãÊÑ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÈ±²áµî1Ã»¤¤¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¥¦¥¨¥¢¤Ç¶À¤Ë±Ç¤·¤¿ºÇ¿·¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¼ó¸µÉÕ¶á¤ÇÀÚ¤ê¤½¤í¤¨¤¿¥¦¥ë¥Õ¥«¥Ã¥ÈÉ÷¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤ª¤ª¡ªÃ»¤¤¡ª¡×¡Ö¥Ð¥ê»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Ð¤¤¡×¡ÖÈ±Ã»¤¤¤ÎÁÇÅ¨¡×¡Ö¤É¥¿¥¤¥×¡×¡Ö°ãÏÂ´¶Á´¤¯¤Ê¤¤¤·¥¥ì¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¿¿ÍÎ¤Ï2011Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ÇµÌÚºä46¤Î1´üÀ¸¡£ºßÀÒ»þÂå¤ÏÀîÂ¼¿¿ÍÎ¤ÎÌ¾µÁ¤Ç³èÆ°¡£18Ç¯¤ËÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¤¿¸å¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤ÎÂ¿¹ñÀÒ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖZ-Girls¡×¤Ç³èÌö¡£21Ç¯¤«¤é¤ÏµòÅÀ¤òÆüËÜ¤Ë°Ü¤·¥½¥í²Î¼ê¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ä¡ä¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¤Ï¤³¤Á¤é▶¡Ö°ãÏÂ´¶Á´¤¯¤Ê¤¤¤·¥¥ì¤«¤ï¤¤¤¤¡×