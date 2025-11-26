『匿名の恋人たち』ハン・ヒョジュ、通訳なしで日本語トーク“約20分間” 「スケベ」「口説く」の韓国語も披露
21日放送のカンテレ・フジテレビ系『さんまのまんま おしゃべり万博！開幕SP』に、小栗旬、ハン・ヒョジュが明石家さんまとトークを繰り広げた。
【動画】小栗旬＆ハン・ヒョジュが明石家さんまを語る…“仲睦まじい”流ちょう日本語動画
Netflixシリーズ『匿名の恋人たち』から小栗、ハン・ヒョジュがゲスト出演。ハン・ヒョジュについて、さんまは「私の憧れの韓国女優さん」と紹介した。
ハン・ヒョジュは、『春のワルツ』『華麗なる遺産』、時代劇『トンイ』など多数の作品に出演。さんまも「ほとんど見ている」という。日本のバラエティー番組に出演するのは貴重。小栗がサポートする形で通訳を介さず、オンエアでは約20分に及ぶ流ちょうな日本語トークが放送された。
ハン・ヒョジュのお土産は、『匿名の恋人たち』で演じたパティシエ、ハナが作るチョコレート現物。ひとくち食べたさんまは思わず「言ってしまいそうになる、『好き』…」と“告白”した。
過去にも日本作品に出演経験があり、『匿名の恋人たち』の撮影では約1年間、日本に滞在していたという。ハンヒョジュをよく知る小栗は「その1年でメキメキ日本語も上達していって」と証言。ハン・ヒョジュが、さんまに「ヤハダ」（※韓国語でスケベの意味）、「コシダ」（※口説くの意味）を教える場面もあった。
同番組は、カンテレドーガ、TVerで見逃し配信を実施。
■『さんまのまんま おしゃべり万博！開幕SP』概要
放送日時：11月21日（金）午前9時〜10時52分（カンテレ・フジテレビ系全国ネット）
出演：明石家さんま
ゲスト：北川景子、渋谷龍太（SUPER BEAVER）、小栗旬、ハン・ヒョジュ、XG、桐生祥秀、村竹ラシッド、中島佑気ジョセフ
