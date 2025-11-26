プロ野球・オリックスは26日、エスピノーザ投手とマチャド投手と来季の契約に合意したことを発表しました。

エスピノーザ投手はNPB2年目の今季、23試合に先発し5勝8敗、防御率2.98を記録。昨季に引き続き、ローテーションを守り貴重な先発投手の1人としてチームに貢献しました。

同じく2年目のマチャド投手は、150キロ台後半の速球で打者をねじ伏せる豪腕守護神。今季は58試合に中継ぎ登板し防御率2.28、3勝6敗、12HP28セーブを記録するなど躍動しました。

今回、契約合意に合わせてその両投手がコメントを発表。エスピノーザ投手は「来シーズンもバファローズの一員になれることを大変嬉しく思っています。皆さんの前でプレーするのが待ちきれません。もうすでに皆さんに会えなくて寂しいです。また、私を信頼してくださった球団に心から感謝しています。皆さんのことを心から愛しています。またすぐにお会いしましょう。優勝を目指して頑張ります」とつづりました。

またマチャド投手は「私に日本で夢を追う機会を与えてくれたバファローズで、もう一年プレーできることは本当に光栄で楽しみです。フロント、チーム、そして、これまでずっと私を支えてくださった全てのファンの皆さんに心から感謝します。来年は優勝するために、あらゆる形でチームに貢献していきたいと思っています。オリックス・バファローズ、ありがとう。またすぐにお会いしましょう！大好きです！」と思いを記しました。