近藤千尋「筑前煮が食べたくなって」工夫光る手料理披露「料理のセンスが素敵」「彩りが綺麗」の声
【モデルプレス＝2025/11/26】モデルの近藤千尋が11月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理の数々を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】35歳3児の母モデル「彩りが綺麗」筑前煮など並んだ豪華食卓
近藤は「ラヴィット見て筑前煮が食べたくなって」とTBS系「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜あさ8時）を見ていて筑前煮が食べたくなったとつづり、複数の手料理を並べた食卓の写真を公開。鶏肉やレンコン、ニンジン、こんにゃくなどを使った筑前煮をはじめ、ささみの海苔塩、野菜入りのおやきなどを披露した。おやきを照り焼き味に仕上げるなど、家庭的で工夫の光る献立となっている。
この投稿には「料理のセンスが素敵」「彩りが綺麗」「真似して作ってみたい」「おやきのアイデアが参考になる」「筑前煮が美味しそう」「家族思いが伝わる」といったコメントが寄せられている。
近藤は、お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第1子となる長女、2019年10月に第2子となる次女を出産。2024年8月26日に第3子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
