コムドットひゅうが、父親との2ショット披露「お茶目で可愛いパパ」「仲良し」の声
【モデルプレス＝2025/11/26】5人組YouTuber・コムドットのひゅうがが11月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。父との2ショットを公開し、話題を集めている。
ひゅうがは、家族が自身の誕生日を祝ってくれたことを報告。2と7のろうそくがさされているケーキは「父ちゃんが買ってきてくれたみたい笑」と紹介し、「俺のソロ写真に映り込む父ちゃん」とスタンプで顔を隠した父親との2ショットを披露した。
この投稿に「お父さんと仲良し」「写真に入ってくるの、お茶目で可愛いパパ」「最高の家族」「お誕生日おめでとう」「ケーキ美味しそう」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆ひゅうが、父親との写真を公開
◆ひゅうがの投稿に反響
