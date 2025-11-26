「どちらかといえば小役人タイプ」

暴走する中国の報復が止まらない。再び外交官が威嚇に出たかと思えば、経済制裁の挙げ句にパンダ新規貸与停止まで示唆する始末。しかし、中国による報復はむしろ中国人の首を絞めることになりそうで……。

高市早苗首相の「台湾有事」を巡る国会答弁から10日がたった11月18日、中国・北京で日中の局長級協議が行われた。その模様を伝えた中国側の報道が大きな波紋を呼んでいる。

終了後、中国外務省の劉勁松（りゅうけいしょう）・アジア局長は、両手をポケットに突っ込んだまま仏頂面で歩く。横に立つ外務省の金井正彰アジア大洋州局長は、劉局長にこうべを垂れるかのようにうつむいた。

日本が中国へ謝罪しているかのごとき光景が、国内外に配信されたのである。

元朝日新聞台北支局長でジャーナリスト、大東文化大教授の野嶋剛氏によれば、

「通常、役人同士の会議は握手など形式的な場面しかメディアに撮らせません。わざわざ見送りの場面まで公開したのは、自分たちの方が上であるというメッセージを示したかったから。間違いなく計算されたプロパガンダですが、世界から見たら“バカなことをしている”と思われるだけで、現代の外交手法からすれば失着です」

中国の外交官といえば、薛剣（せっけん）・駐大阪総領事が「勝手に突っ込んできたその汚い首は一瞬の躊躇もなく斬ってやるしかない」とSNSに投稿して物議を醸したのは記憶に新しい。同様に今回も、中国は外交官としての品格を疑われる威圧的な姿勢を示したのだった。

「習近平国家主席に向けたパフォーマンスですね」

とは、中国事情に精通するジャーナリストで、キヤノングローバル戦略研究所上席研究員の峯村健司氏。

「常々、習主席に外交官が弱腰だと批判されているので、日本とは強気で戦う姿勢を見せたかったのでしょう。私自身、劉局長に会ったことがありますが、普段はポケットに手を突っ込むような態度を取る人ではありません。日本での滞在経験もある知日派で真面目な外交官。どちらかといえば小役人タイプでしたから、上司へのポイント稼ぎでは」

“奈良に行くとボコボコにされる”といううわさまで

中国が真っ先に日本への報復として繰り出したのが「日中間の渡航制限」だった。中国人が観光や留学目的で日本へ行くのを自粛するよう呼びかけたのだ。

表向き、中国外務省は「日本にいる中国人に対する犯罪が多発している」などと自粛を正当化したが、21日に日本の外務省は、中国籍の人が被害者となった凶悪犯罪の認知件数について、過去3年は横ばいであると反論した。

具体的には、殺人、強盗、放火の総件数は2023年で48件、24年45件、今年は10月までで28件。うち殺人は23年と24年が各15件、25年は10月までで7件しか起きていない。容疑者と被害者が中国人同士という事件も含まれていると聞けば、自ずと答えは分かるだろう。

インバウンドの客を対象として、関西圏を中心に複数のホテルや民泊施設を持つ中国人経営者に聞くと、

「中国のSNSでは渡航自粛が始まって以降、“日本は中国人を差別して危害を加える危ない国”なんて書き込みが多くありますが、そんなことはないと断言できます。ほとんどの日本人は親切で、暴力や暴言など直接的な差別を受けたことなどない。中国人は間違った情報を怖がり過ぎる。大陸から“高市さんの地元・奈良に行くとボコボコにされる”とのうわさまで流れてきた。同業他社のみならず、観光タクシーや中華料理店を営む同胞たちからも困惑の声が聞こえます」

在日中国人を追い詰める結果に

事実、中国政府の自粛要請は、日本にいる中国人を追い詰めているという。

「今月は8割以上、中国からキャンセルが出たね」

と明かすのは、羽田空港で上海からの顧客を待つ中国系旅行会社のスタッフ。

「例年12月は日本に来る観光客が多いのに9割キャンセルになった。中国の政府やテレビが日本のよくない情報ばかり流して不安に思う人が多い。ウチの会社は結構大変ですよ」

同じく羽田空港で北京からの顧客を待ち受けていた中国系旅行会社のガイドは、

「団体予約の8割はキャンセルでどうしようもない。会社の経営も危ないね」

「日本のバブル崩壊後の様相」

居丈高に日本を非難する中国だが、その懐事情は、相当に厳しいという。

前出の峯村氏が解説する。

「中国の経済状況は、日本のバブル崩壊後の様相を呈していて、すさまじいデフレが進んでいます。例えば上海でビールを1本買ったら2本おまけで付いてくるなんてキャンペーンをやっている店もある。北京の銀行に勤める知人いわく、レストランで3000円分の食事をすると、次回使える同額の食事券をもらえる。2回目は実質タダなのです。もはや完全なデフレ経済に陥っていて、賃金が上がらず失業率は高い。就職率も悪く国民の不満がたまっている。習主席は台湾統一くらいインパクトのあることをやらないと、許されないくらい追い込まれています。そうした事情もあって、国民の不満が中国共産党に向かうのだけは避けないといけない」

ゆえに、12年に日本が尖閣諸島を国有化した時のような激しい反日デモは、今回起きない可能性が高いとして、峯村氏はこう続ける。

「その当時ですら、現地で取材していると反日デモのドサクサに紛れて“胡錦濤（こきんとう）は下野しろ”と訴える人がいました。今は中国の経済状況がかなり悪いので、政府はデモを許してしまうと、その矛先が習体制に向けられることを恐れています。あの時よりも日本への怒りは強いですが、徹底的にコントロールしてデモは起こさないようにすると思います」

11月27日発売の「週刊新潮」では、水産物の輸入停止などによって中国側が被る損失などについて詳しく報じる。

