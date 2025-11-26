北川景子、生放送は「振り切って！」 マネージャーとのやり取り告白
俳優の北川景子（39）が、26日放送のフジテレビ系昼番組『ぽかぽか』（月〜金 前11：50）に生出演。生放送への“意気込み”を伝えた。
【写真】「顔面強すぎ！」の声…『ぽかぽか』直前の田中麗奈＆北川景子
映画『ナイトフラワー』（28日公開）で共演した田中麗奈（45）とともに番組に出演。子育ても含めプライベートにまつわるさまざまな質問に答えた。
続けて、2人の“イメージ”を予想するコーナーへ。神田愛花アナウンサーが、「バラエティーを頑張ってくださるので、マネージャーさんから『何もそこまでしなくても…』というやり取りが毎回あるっぽい」とイメージを発表すると、北川は「マル」の札を挙げた。
北川は「（番組収録前の）アンケートを頑張ってしまうタイプで…。色々書くんですけど、たぶん消されてます。あの…添削されていると思います、頑張りすぎみたいな」と告白。さらに「でも生放送は、さらにそこをまた乗り越えて頑張れるので」と意欲を見せた。
MCのハライチ・澤部佑が「生放送は何言ってもOKみたいな？」と聞くと「はい（笑）！振りきってやりたいと思います」「頑張らせていただいて！」と、前のめりに反応。共演者は爆笑していた。
北川と田中は映画『ナイトフラワー』（28日公開）に出演。借金取りに追われながら東京へ逃げてきた母親（北川）が、2人の子どもの夢をかなえるためにドラッグの売人になることを決意し、危険な世界へと足を踏み入れていく衝撃のヒューマン・サスペンス。
【写真】「顔面強すぎ！」の声…『ぽかぽか』直前の田中麗奈＆北川景子
映画『ナイトフラワー』（28日公開）で共演した田中麗奈（45）とともに番組に出演。子育ても含めプライベートにまつわるさまざまな質問に答えた。
続けて、2人の“イメージ”を予想するコーナーへ。神田愛花アナウンサーが、「バラエティーを頑張ってくださるので、マネージャーさんから『何もそこまでしなくても…』というやり取りが毎回あるっぽい」とイメージを発表すると、北川は「マル」の札を挙げた。
MCのハライチ・澤部佑が「生放送は何言ってもOKみたいな？」と聞くと「はい（笑）！振りきってやりたいと思います」「頑張らせていただいて！」と、前のめりに反応。共演者は爆笑していた。
北川と田中は映画『ナイトフラワー』（28日公開）に出演。借金取りに追われながら東京へ逃げてきた母親（北川）が、2人の子どもの夢をかなえるためにドラッグの売人になることを決意し、危険な世界へと足を踏み入れていく衝撃のヒューマン・サスペンス。