【魔法少女ダンデライオン】 11月26日発売 価格：770円

「魔法少女ダンデライオン」第3巻帯付き書影

小学館は、「魔法少女ダンデライオン」第3巻を11月26日に発売した。価格は770円。

第3巻の帯には、舞台「文豪ストレイドッグス」の中原中也役や「鬼滅の刃」の我妻善逸役などで知られる2.5次元俳優の植田圭輔さんからのコメントを掲載。

また、新刊発売を記念して、植田さんが作中の登場人物である影の怪人・シェイド役で声の出演をしたPVも公開された。主人公・たんぽぽとシェイドという、本来は敵同士である魔法少女と怪人のバディの絆に焦点を当てた内容になっている。

植田圭輔さん

【植田圭輔さんからのコメント】

誰かを守るって、綺麗ごとじゃない。

それでも守りたいと思う気持ちは、本物だと思えたし自分もそちらを選択できる人間でありたいと思えた。

シェイドの不器用な優しさ、たんぽぽのまっすぐさのコントラストが読むスピードを加速させてくれた。

