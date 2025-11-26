中丸雄一がXで、ロサンゼルス・エンゼルスの菊池雄星投手がKAT-TUN「Real Face」の歌詞を引用したポストをリポストした。

【写真】中丸雄一が反応した菊池雄星の“KAT-TUN世代としてはギリギリでいつも生きていたい”という写真

■「心配ではあります」（中丸）

菊池は車にまつわるとある“もの”がギリギリの状態の写真を公開し「KAT-TUN世代としてはギリギリでいつも生きていたい」とポスト。

するとKAT-TUNの代表曲「Real Face」の歌詞“ギリギリでいつも生きていたいから”を引用したひと言に中丸が反応。リポストし「心配ではあります」と綴っている。

コメント欄には「さすがにこのギリギリはまずい」「解決したかな？」「リアルフェイスじゃなくリアル○○欠」などと心配する声や、「リアルは手に入れましたか？」「もうアスファルト蹴り飛ばしましょ」などほかの歌詞を引用するコメント、さらに「菊池投手がKAT-TUN世代って言ってるのうれしい」「中丸くんボイパでエンジンふかして」などといった声も続々と届いている。

■ゼロを示している写真に「Real Face」の歌詞を添えた菊池

■中丸が菊池に反応したリポスト