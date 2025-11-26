さだまさし、東山紀之氏の近影公開に反響「昔と変わらずかっこいい」「久しぶりに姿が見られて泣きそう」 貴重な“夫婦”ショット
シンガー・ソングライターのさだまさし（73）が、26日までに自身のインスタグラムを更新。自身のコンサートを訪れた“東山夫妻”との2ショットを公開した。
【貴重写真あり】「昔と変わらずかっこいい」「久しぶりに姿が見られて泣きそう」…さだまさしが公開した東山紀之氏夫妻の近影
さだは、23日に東京国際フォーラムで行われた自身のコンサート「さだまさしコンサートツアー2025 生命の樹〜Tree of Life 〜」のオフショットを投稿。「東山御夫妻と 久しぶりに会えて嬉しかった〜」というコメントとともに、元俳優・歌手で2023年に引退した東山紀之氏と、俳優の木村佳乃夫妻との3ショットを公開。「佳乃ちゃんヤクルトファンになってくれそうです。いらっしゃ〜い」と続けた。
この投稿に「さださん、貴重なお写真を載せてくださりありがとうございます。東山さんの柔らかい表情、久々にお目に掛かれてとてもとてもうれしいです」「さだ様。貴重なお写真ありがとうございます 変わらないヒガシ様の近影が見れて大変嬉しゅうございます」「さださんと東山さんご夫妻 東山さんを久しぶりに拝見しましたが、昔と変わらずかっこいいですね」「うわぁ〜うわぁ〜 佳乃ちゃんと、東山さん ご夫婦の雰囲気が、NICEですね」「東山さん久しぶりにお見かけしました。お元気そうで嬉しいです」「ヒガシくんの素敵なお姿を拝見できて嬉しかった」「若々しく仲睦まじいご夫妻」「ヒガシくんだぁ。元気そうで何よりです。久しぶりに姿が見られて泣きそうです」などのコメントが多数寄せられている。
【貴重写真あり】「昔と変わらずかっこいい」「久しぶりに姿が見られて泣きそう」…さだまさしが公開した東山紀之氏夫妻の近影
さだは、23日に東京国際フォーラムで行われた自身のコンサート「さだまさしコンサートツアー2025 生命の樹〜Tree of Life 〜」のオフショットを投稿。「東山御夫妻と 久しぶりに会えて嬉しかった〜」というコメントとともに、元俳優・歌手で2023年に引退した東山紀之氏と、俳優の木村佳乃夫妻との3ショットを公開。「佳乃ちゃんヤクルトファンになってくれそうです。いらっしゃ〜い」と続けた。