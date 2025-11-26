STARKIDS、avex traxからのリリース第1弾「nervous」配信開始。MVプレミア公開も決定
STARKIDSが、avex traxからのシングル第1弾となる「nervous」を本日26日に配信リリースした。
YouTubeやSNSで話題を集め、“ハイパーポップ”という新たな音楽ジャンルとともに国境を超えた音楽性・映像表現で注目され続けてきたSTARKIDS。フロアを揺らす圧巻のライブパフォーマンスと独自のファッションで、インディペンデントながらもカルチャーシーンに強烈なインパクトを与え続けてきた彼らが、満を持して新たなステージへと踏み出す。
新曲「nervous」は、これまでのハイテンションでパーティー感あふれる楽曲から一転、心の奥に潜む“素直な感情”や“揺れ動く想い”を描き出した、彼らの新しいスタートを告げる作品。メンバーのBENXNIとROARによるギターライクなシンセサウンドとハードスタイルのビートが融合し、エモーショナルでありながらも圧倒的なスケールを感じさせるトラックになった。
今回はビジュアル面でもアップデートをはかり、リリースに合わせてメンバー全員のアー写も“キャラクター化”している。ジャケットは、キャラクターデザインを手がける映像作家YORUGATA氏とfrench criesによるタッグで制作され、それぞれの個性を極限まで際立たせたビジュアルはどこかアニメ的でアイコニック。STARKIDSの持つ未来的な世界観を意識させる仕上がりだ。
さらに、リリース当日（11/26）の19時より、「nervous」のミュージックビデオがプレミア公開されることとなった。フルアニメーションで制作される新Music Videoは、2024年に公開され話題となった「World is Ours feat. 初音ミク」のMVを手がけた、アメリカの若手3DCGクリエイター・OSEANWORLDが担当している。
■Digitan Single「nervous」
2025年11月26日(水)配信スタート
https://starkids.lnk.to/nervous
レーベル：avex trax
■＜STARFES STARKIDS One Man Live＞
2025年12月16日（火）渋谷WWW X
OPEN 18:00|START 19:00
チケット詳細：
U-23 Ticket \2,500
ADV前売り \3,000
https://starkids.zaiko.io/e/starfes
