LiSAが自身のInstagramを更新し、全国ツアー『LiVE is Smile Always～PATCH WALK～』で秋田を訪れた際のプライベートショットを大量に公開した。

【写真】巨大なナマハゲのお面の前で腕を組んでポーズを決めるLiSA

■LiSAが秋田での初ライブ！グルメも満喫

現在、全国ツアー『LiVE is Smile Always～PATCH WALK～』真っ最中のLiSA。11月24日には、秋田・あきた芸術劇場ミルハス 大ホールでライブを開催。2013年に『LiSAのRoad to 武道館企画「全国行脚47杯いただきますっ」』で訪れたことはあったが、ライブを行うのは今回が初めて。

LiSAは、「初めての武道館前に47杯いただきます。で初めて訪れた秋田。デート（LiVE）で帰って来れて嬉しいです」とコメントし、複数枚の写真を披露。巨大な赤と青のナマハゲの面の前で力強く腕を組んで仁王立ちするLiSA（1枚目）の写真からスタート。そのほか、カラフルなセーターを着て秋田駅のホームで両腕を上げて笑顔を見せる様子（2枚目）、きりたんぽ鍋（3枚目）と両手で顔を押さえながら笑顔できりたんぽを見つめる姿（4枚目）、秋田のお米“サキホコレ”のオブジェの隣でポーズを決めている瞬間（5枚目）、巨大な秋田犬バルーンを撫でるふりをしているショット（6枚目）も。

さらに、魚料理（7枚目）、鶏めし（9枚目）とそれを食べている姿（10枚目）、あんごま餅（11枚目）、中華そばと炒飯のセット（12枚目）とそれを食べようとしている様子（14枚目）、きりたんぽおしるこ（15枚目）、秋田犬がたくさん飾られているケータリング（16枚目）、お米のサブレ（17枚目）など、秋田グルメを丸ごと味わい尽くす様子が捉えられている。また、稲庭うどんのお店の前（18枚目）、竿燈祭りの提灯とその下にある像のポーズを真似たショット（20枚目）など、秋田の名所での姿も。

最後は、「音楽とごちそうで幸せを繋いだ秋田。またくるね。悪い子はいねがー 元気にまた会おうね。See you again AKiTA」と愛に溢れたメッセージで締めくくった。

SNSには「LiSAちゃんもナマハゲもかっこいい」「おいしそうなものばかりですね」「秋田に来てくれてありがとう」と歓喜の声が続々と集まっている。

