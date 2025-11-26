SUPER BEAVER¡ßNEXCOÃæÆüËÜ¤¬½é¥³¥é¥Ü¡ª¡Ö·è¿´¡×¤¬WEB¥àー¥Óーµ¯ÍÑ¡õ¥³¥á¥ó¥ÈÅþÃå
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
SUPER BEAVER¤Î³Ú¶Ê¡Ö·è¿´¡×¤¬¡¢11·î26Æü¤«¤éÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëNEXCOÃæÆüËÜ²ñ¼Ò¾Ò²ðWEB¥àー¥Óー¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÉ¬»à¤ËÁ°¿Ê¤·Â³¤±¤¿Æ»¤Î¤ê¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÌ¤Íè¤Ø¤È·Ò¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¿´¤«¤é´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊSUPER BEAVER¡Ë
ËÜ±ÇÁü¤Ï¡¢½¢¿¦³èÆ°¤ò¹µ¤¨¤¿³ØÀ¸¤ä¡¢Æ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢SUPER BEAVER¤Î³Ú¶Ê¡Ö·è¿´¡×¤¬¤â¤ÄÀ¤³¦´Ñ¤ÈÎÏ¶¯¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ì´¤òÉÁ¤¡¢Ç®Ãæ¤Ç¤¤ë»Å»ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£NEXCOÃæÆüËÜ¤Î¼ã¼ê¼Ò°÷¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¡¢Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö»Å»ö¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¹âÂ®Æ»Ï©ÍøÍÑ¼Ô¤ËºÇÁ±¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤è¤¦¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ»Üºö¤Ï2025Ç¯¤Ë·ëÀ®20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿SUPER BEAVER¤È¡¢10·î1Æü¤Ë²ñ¼ÒÁÏÎ©20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿NEXCOÃæÆüËÜ¤Ë¤è¤ëµÇ°¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¡£SUPER BEAVER¤Î¡Ö·è¿´¡×¤Ï¡¢³Ú¶Ê¥ê¥êー¥¹Åö½é¤«¤é¡¢¼õ¸³À¸¤Ê¤É¤ò´Þ¤àÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Ø¤Î±þ±ç¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¥àー¥Óー¤Ç¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤ËÆ§¤ß½Ð¤¹½¢³èÀ¸¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹¤¢¤é¤¿¤Ê¥¨ー¥ë¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ã¼ê¼Ò°÷¤ÎÄ©Àï¤ÈÀ®Ä¹¡¢¤½¤ì¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ë°î¤ì¤¿SUPER BEAVER¤Î³Ú¶Ê¤¬¶Á¤¯ËÜ¥àー¥Óー¤Ï¡¢NEXCOÃæÆüËÜ¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ä¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¥º¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¢£SUPER BEAVER ¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.12.03 ON SALE
ALBUM¡ØAcoustic Album 1¡Ù
