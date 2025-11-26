辻希美、長女・希空が18歳“成人”迎えしみじみ「はぁ〜自分の娘が成人だなんて…本当に不思議…」 赤ちゃん時代のレア写真＆最新の母子2ショットも公開
タレント・杉浦太陽（44）の妻でタレントの辻希美（38）が26日、自身のインスタグラムを更新。「11月26日…希空が18歳のお誕生日を迎えました 18歳…成人だね」「はぁ〜自分の娘が成人だなんて…本当に不思議…」と感慨深げにつづり、長女・希空（のあ）の赤ちゃんの頃の写真と、最新の母子2ショットを披露した。
【写真】「はぁ〜自分の娘が成人だなんて…本当に不思議…」辻希美が公開した長女・希空の赤ちゃん時代のレアショット
18年という月日は「正直、、、長かったです」と辻。「二十歳で出産し、初めての事だらけで右も左もわからず世間からは色々と言われてしまう事もあり沢山泣いた事もありました」というが、「でも希空が私を母にしてくれて強くしてくれて頑張って来れたと思います!!」と話し、「ありがとう」と感謝の気持ちを記した。
「今では友達のような関係性になりぶつかる事もある」というが、「そんな時間も希空と買い物行ったりご飯行ったりどんな些細な時間すらもめちゃくちゃ幸せでママにとって嬉しい時間です」と幸せを噛み締めるようにつづった。
希空は昨年11月に“芸能活動”を開始し、1周年を迎えた。その様子をそばで見届けている辻は「本当に毎日頑張ってる希空を見て感心してる」と話し、「いつか一緒に仕事出来る日を楽しみにしています」と期待に胸をふくらませた。
最後には「改めて、希空 ママをママにしてくれてありがとう 産まれてきてくれて本当にありがとう 心から感謝しています」「希空18歳のお誕生日おめでとう 大好きだよ」とメッセージを届け、愛情たっぷりに締めくくった。
辻と杉浦は、2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空、10年12月に長男・青空さん（せいあ・14）、13年3月に次男・昊空さん（そら・12）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・6）、今年8月8日に次女・夢空ちゃんが誕生した。
