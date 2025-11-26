「孫の顔が見たい」って今さら何なの？ さんざん娘を束縛してきた【過干渉な母】ついに娘がプチン！

異常に過干渉な母親の元で育った筆者。異性との出会いをことごとく邪魔し続けてきた母が、筆者が35歳を過ぎた時「孫の顔が見たい」と言い始め……心の糸がプツンと切れました。

過干渉な母

母親と大ゲンカをして家を飛び出し、初めての一人暮らしをスタート。お互いに距離を取ったことで程よい関係に戻ることができました。

現在は結婚してママになった私と、孫ができてニコニコの母との関係は良好です。

【体験者：40代・筆者、回答時期：2025年9月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：佐田 静

FTNコラムニスト：神野まみ

フリーランスのWEBライター・コラムニスト。地域情報誌や女性向けWEBメディアでの執筆経験を活かし、医療・健康、人間関係のコラム、マーケティングなど幅広い分野で活動している。家族やママ友のトラブル経験を原点とし、「誰にも言えない本音を届けたい」という想いで執筆を開始。実体験をもとにしたフィールドワークやヒアリング、SNSや専門家取材、公的機関の情報などを通じて信頼性の高い情報源からリアルな声を集めている。女性向けメディアで連載や寄稿を行い、noteでは実話をもとにしたコラムやストーリーを発信中。