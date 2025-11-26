フジッコは、「おまめさん」ブランドの新商品として、黒豆本来の風味としっかりした粒感が味わえる「おまめさん 新味かため炊き丹波黒黒豆」を12月1日から年末限定で発売する。

黒豆市場を牽引する同社は、発売40年を超えるロングセラー「おまめさん 丹波黒黒豆」において、多くの消費者からの支持を得ている。近年、ライフスタイルや価値観の多様化が進む中、伝統的な食文化を大切にしながらも、現代の消費者ニーズに応える黒豆づくりを追究してきた。

消費者一人ひとりの正月をより豊かに過ごしてもらいたいという想いから、同社は2年間にわたり約1万人を対象とした大規模な嗜好性調査を実施した。その結果、従来の「ふっくらやわらか」食感に加え、「かためあっさり」な黒豆を好むお客様が一定数いることが判明した。

この調査を通じて、黒豆は古くから各地域や家庭で様々な調理法によって、それぞれの好みに合わせた味わいで親しまれてきたことを改めて認識した。こうした黒豆の多様な魅力に着目し、同社の商品ラインアップにはなかった「かため」食感の黒豆を、長年培った煮炊きの技術で丁寧に再現した。消費者それぞれの好みに合わせた選択肢を提供することで、正月の食卓をより豊かに彩ることを目指している。

この「おまめさん 新味かため炊き丹波黒黒豆」は、黒豆の風味としっかり粒感を大切にした一品。「かため」食感を好む人に向けた選択肢を提供することで、大切な人との時間をさらに特別なものにしてもらいたい考え。

商品特長は、従来の煮炊きの常識をくつがえす新たなアプローチに挑戦した。低温で煮炊きし、専用の高い糖度の蜜液を使用することで、黒豆本来の風味としっかりした粒感が味わえる「かため」の食感を実現した。年始のおせちにもぴったりな、希少な国産大粒丹波黒を使用。しわの少ないつやのある黒々とした見た目で、正月の食卓を彩る。

［小売価格］486円（税込）

［発売日］12月1日（月）

フジッコ＝https://www.fujicco.co.jp