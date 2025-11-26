メットライフ生命は、12月2日から、医療保険「マイ フレキシィ」シリーズ（「マイ フレキシィ」シリーズは、「マイ フレキシィ」（終身医療保障保険（無解約返戻金型））および「マイ フレキシィ ゴールド」（終身医療保障保険（無解約返戻金型）引受基準緩和特則付）の総称）に、「終身死亡特約（低解約返戻金型）」および「終身死亡特約（低解約返戻金型）引受基準緩和特則付」を新設する。

同特約は、死亡時に必要となる資金、例えば葬儀費用や遺族の生活費などへの備えを目的としている。保険金額は、個々のライフスタイルや家族構成に合わせ、50万円から1000万円（契約年齢によって設定可能な上限金額は異なる）まで10万円単位で細かく設計することが可能。また、低解約返戻金型の設計により保険料を抑えつつ、長寿化が進む社会において、終身にわたる保障を確保できる。既存契約への中途付加も可能となっている。

終身死亡特約（低解約返戻金型）引受基準緩和特則付には、特約高度障害保険金はないとのこと。特約高度障害保険金が支払われた場合、所定の高度障害状態に該当した時点でこの特約は消滅したものとする。契約からの経過期間によっては、この特約の払込保険料累計額が特約保険金額を上回る。申し込みにあたっては、「ご契約に際しての重要事項（契約概要・注意喚起情報）」「ご契約のしおり・約款」を必ず見てほしいとのこと。

同社は、万が一の保障はもちろん、日々の健康から、資産形成の手伝いまで、生活者に寄り添い、いつでも頼れるパートナーであり続けたいと考えているという。これからも、世の中のニーズに合った商品やサービスを提供し、生活者のよりたしかな未来に向けて継続的な責任を果たしていく考え。

［新設日］12月2日（火）

メットライフ生命＝https://www.metlife.co.jp