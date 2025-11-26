赤城乳業は、世界中で愛される「キリ」を販売するベル ジャポンが監修した「クリームチーズアイス」を12月2日に発売する。

この商品は、人気のクリームチーズ「キリ」を再現した濃厚なアイスクリーム。爽やかな酸味とコクを再現するため、塩味・酸味・香りを「キリ」に近づけている。乳製品に含まれるチーズは、「キリ クリームチーズ」を100％使用している。乳脂肪分8％以上のアイスクリームグレードという贅沢な仕様ながら、134kcalなのが嬉しいポイント。味わいだけでなくパッケージデザインも再現しており、アイス1本で「キリ」を思う存分楽しんでもらえる仕様になっている。

また、「キリ」ファンの人々に喜んでもらえる企画として、11月29日「いい（11）チーズ（29）」にあわせて、豪華賞品（クリームチーズアイス、キリ詰め合わせ、キリオリジナルチャーム）が当たるキャンペーンを赤城乳業とベルジャポンの公式X、公式Instagramで開始する。

［小売価格］194円（税込）

［発売日］12月2日（火）

赤城乳業＝http://www.akagi.com