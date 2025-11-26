モデルでタレントのアンミカ（53）が25日に放送された日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」(火曜後11・59)に出演。熱くなったトークを上手に知らせてくれる“プロ”人気女性タレントを明かした。

この日は「視聴者のお悩み相談スペシャル」として放送。番組放送開始から4090件ものお悩みが視聴者から寄せられているといい、その中からレギュラー陣らがアドバイスを送った。

「複数人で会話するときも自分語りをし続けてしまう人たちにモヤモヤする」という29歳・女性からの相談に、MCの上田晋也は「意外とこの業界多いかもね」と指摘。

アンミカは「私、息が荒いですね。これ、私の友達じゃないですよね？私も神様と宇宙の話する時特に、ちょっと強めなんで、すいません」と苦笑いを浮かべた。

「“カットインしていいですか？”っていう一言を仲良したちの間でやる」「カットインした人に物凄い大きなリアクション取った方がいい」「話す気をなくさせようとしちゃう」などさまざまなアイデアが上がった。

アンミカが「私が神様の話と宇宙の話長いんで」と恐縮する中、上田は「アンミカさん、まだ自分で長いってわかっているだけいいんですよ」

これに、「これを分からしてくれるプロが私のそばにいまして」とアンミカ。「若槻千夏ちゃん。必ず“アンさん、ちょっと長いんでトイレ行っていいですか”とか“ちょっと秘書が今の説明の補足入ります”とか、“ちょっと長いんでここで息継ぎ”とかやってくれる。急に“アンさん、長いんで喉乾きませんか？”って言ってくれたりとか。“長かった？”っていうのをむっちゃ面白く気づかしてくれる」と感謝した。