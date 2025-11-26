インターメスティックが運営するメガネブランド「Zoff（ゾフ）」は、東海オンエアのメンバー「としみつ」とコラボレーションしたアイウェアコレクション「Zoff｜TOSHIMITSU」を、12月5日に全国のZoff店舗およびZoff公式オンラインストアほかで発売する。また、11月25日から、Zoff公式オンラインストアで先行予約受付を開始した。

「としみつ」は愛知県岡崎市を拠点に活動するYouTubeチャンネル登録者数710万人超の6人組動画クリエイター「東海オンエア」のメンバーで、自身の感性やセンスを生かしイベントやグッズのプロデュースを担当。ソロアーティストとしても活動し、音楽と映像の両面からファンを魅力し続ける動画クリエイター。

アイウェアコレクション「Zoff｜TOSHIMITSU」は、自身のファッションスタイルを軸にしたデザインに、「TOKAI ONAIR」「TOSHIMITSU」の頭文字である“T”を随所に散りばめたデザインが特徴となっている。アメリカンヴィンテージの王道を踏襲したジャストサイズのウェリントンは、広めのブリッジながら快適なかけ心地を追求した。使いやすく程よい抜け感のあるボストンはセル巻き仕様でこなれ感を演出。さらに、昔のアメリカ映画に登場するようなツーブリッジタイプのサングラスは、彫金をふんだんに施し、「格好良さ」を凝縮したデザインに仕上げた。メガネ12種、サングラス5種（WEB限定含む）、全17種のアイウェアコレクションになっている。

また、Zoff 三井アウトレットパーク岡崎店では、11月26日から先行販売を実施する。先行販売期間中は、購入者特典として「オリジナルステッカー」を配布する。

［小売価格］

メガネ4型各3色全12種：1万1100円〜1万4400円（セットレンズ代込）

サングラス1型3種：1万4400円

WEB限定調光サングラス2種：1万3300円・1万4400円

※オリジナルケース・メガネ拭き付き 、

［発売日］12月5日（金）

インターメスティック＝http://www.zoff.com