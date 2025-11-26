胸元にはハデス・マレフィセント・スカー・アースラのプリント入り！ベルメゾン ディズニー「オーバーサイズ裏毛チュニック」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、胸元のプリントがコーディネートのアクセントにもなる、ディズニーデザイン「オーバーサイズ裏毛チュニック」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「オーバーサイズ裏毛チュニック」
© Disney
価格：4,990円（税込）
サイズ：M、L
生地：＜カットソー＞綿100％（裏毛）、【リブ部分】＜カットソー＞綿95％、ポリウレタン5％（リブ）
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
ディズニーヴィランズのプリントを施したオーバーサイズの裏毛スウェット。
プリントは胸元に大きくデザインされ、インパクトたっぷり！
こなれ感漂うオーバーシルエットなのもポイントです。
様々なコーディネートが楽しめそう☆
全部で4種類のデザインがラインナップされています。
ハデス
© Disney
『ヘラクレス』のディズニーヴィランズ「ハデス」デザインのチュニック。
白地に迫力満点なプリントが目をひきます☆
© Disney
「ハデス」の頭からは赤い炎が。
口を大きく開けて怒っている表情にも注目です。
マレフィセント
© Disney
『眠れる森の美女』のディズニープリンセス「マレフィセント」デザインのチュニック。
ビビッドなカラーのプリントが映えてカッコイイ！
© Disney
「マレフィセント」とドラゴンの姿が一緒にデザインされているのも珍しくてファン心をくすぐります◎
ライオン・キング
© Disney
『ライオン・キング』デザインのチュニック。
温かみのあるブラウンが基調となっています。
© Disney
胸元には、鋭い目つきで威嚇をしているディズニーヴィランズ「スカー」の姿がプリントされています。
リトル・マーメイド
© Disney
『リトル・マーメイド』デザインのチュニック。
ディズニーヴィランズ「アースラ」が、人間の姿「ヴァネッサ」に姿を変えていく様子をユニークに表現しています。
© Disney
今にも「アースラ」のお馴染みの高笑いが聞こえてきそう☆
＜素材アップ＞
それぞれ、ふんわりとした着心地の裏毛素材を使用しています。
カジュアルな着こなしにマッチ！
胸元のプリントがコーディネートのアクセントにもなる、ディズニーデザイン「オーバーサイズ裏毛チュニック」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 胸元にはハデス・マレフィセント・スカー・アースラのプリント入り！ベルメゾン ディズニー「オーバーサイズ裏毛チュニック」 appeared first on Dtimes.