親子で楽しく”免疫”を学ぶイベント「からだウォーズ」を期間限定で開催
キリンホールディングスは、”免疫”の仕組みを親子で楽しく学べる体験型イベント「からだウォーズ」を日本科学未来館にて11月26日から1月25日で開催する。同イベントは、ゲームや展示を通じて、免疫の働きを体感しながら学べる内容となっている。
からだウォーズ
同社グループでは、祖業であるビール事業を通じて培ってきた発酵技術とバイオテクノロジーを活かし、40年以上にわたり”免疫”に関する研究を続けている。
その中でもキリンの独自素材である「L.ラクティス プラズマ」の発見と研究は高く評価され、数々の賞を受賞している。これまで研究してきた“免疫”の仕組みを広く社会に伝え、免疫への理解と関心を高めることを目的に、親子で楽しく学べる体験型イベント「からだウォーズ」を日本科学未来館にて開催する。
場所は、日本科学未来館1階企画展示ゾーンa、営業時間は10時から17時。予約は不要となっており、入場無料。
からだウォーズ
同社グループでは、祖業であるビール事業を通じて培ってきた発酵技術とバイオテクノロジーを活かし、40年以上にわたり”免疫”に関する研究を続けている。
場所は、日本科学未来館1階企画展示ゾーンa、営業時間は10時から17時。予約は不要となっており、入場無料。