クラシエ（ホームプロダクツカンパニー）は、日本の髪研究から生まれた和草のちからでダメージを補修＆予防する「いち髪」インバスヘアケアシリーズを、来年2月6日に全面リニューアル発売する。

「いち髪」は、2006年9月1日に誕生し、2026年に20周年を迎える。「一髪、二姿（いちかみ、にすがた）」の日本文化から生まれた「いち髪」は、発売から20年、いちばんに髪を大切にする文化をつなぎ、たくさんのひとのこころに寄り添ってきた。同社調査（2025年）では、20年の間で価値観の多様化に伴い、美の基準も大きく変化。かつては、「みんなが思い描く共通の理想像」への憧れが主流だったが、現在では、「自分らしい理想」が重視されるようになり、ただ美しくなるだけではなく、美しくなったその先の暮らしの豊かさが求められていることが分かった。

そこで、「いち髪」は、自分らしさを受け入れ、「ありたい姿」に向かっていく女性の気持ちに寄り添い、進化する。ブランド独自の「純・和草プレミアムエキス」に「サクラ」と「トウキンセンカ」を新たに配合し、内側からあふれるような「髪の透明感」と、するすると心地よい「絹のような手触り」を実現した。“見ても、ふれても、感動する絹髪”で、見た目だけではなく、気持ちまで満たし、髪から「自分が満たされている」と感じた時に自然と輝く美しさを引き出す。パッケージでは、しなやかに花が開いていくように、内から外に向かっていく様子を表現した。また、「なめらかスムースケア」、「濃密W保湿ケア」、「ダメージリペア＆カラーケア」、3ラインそれぞれの効果感と香りもパワーアップした。

時代とともに進化した「いち髪」が、飾らないありのままを好きになり、一歩先へふみ出す女性を応援する。

インバスヘアケアシリーズは、日本の髪研究から生まれた「和草のちから」でダメージを補修＆予防する「予防美髪」ケアシリーズ。補修＆予防成分「純・和草プレミアムエキス（共通：米ぬかピュアリピッド（コメヌカ油 厳選された米の研ぎ汁由来成分）、サクラ、トウキンセンカ、米ぬかエキス、明日葉、ヒオウギ、ツバキ、ムクロジ（シャンプーに配合） 「なめらかスムースケア」米胚芽油 「濃密W保湿ケア」あんず油、茶花 「ダメージリペア＆カラーケア」エゴマ）」に「サクラ」と「トウキンセンカ」を新配合した。透明感あふれる髪とするすると心地よい手触りを実現し、“見ても、ふれても、感動する絹髪へ”導く。

「植物由来アミノ酸系洗浄成分（「なめらかスムースケア」ラウロイルサルコシンTEA、ラウロイルメチルアラニンNa 「濃密W保湿ケア、ダメージリペア＆カラーケア」ラウロイルサルコシンTEA、ココイルグルタミン酸TEA）」使用のノンシリコンシャンプー。サルフェートフリー（硫酸系界面活性剤不使用）処方となっている



「なめらかスムースケアライン」

「なめらかスムースケアライン」は、ライン特長成分「米胚芽油」を含む補修＆予防成分「純・和草プレミアムエキス」を配合。キューティクルを整え、摩擦によるダメージを補修、予防する。「キューティクルスムース処方」によって、絡まりやゴワつきがちな髪も、指通りなめらかな絹髪へ導く。みずみずしく可憐に咲く山桜の香りとなっている（シャンプー：三分咲きの香り／コンディショナー：七分咲きの香り／トリートメント：満開の香り）。



「濃密W保湿ケアライン」

「濃密W保湿ケアライン」は、ライン特長成分「あんず油」、「茶花」を含む補修＆予防成分「純・和草プレミアムエキス」を配合。髪と地肌をダブルで保湿し、乾燥によるダメージを補修、予防する。「モイストチャージ処方」によって、パサつき、広がりが気になる髪も、しっとりまとまる絹髪へ導く。ほろ甘いあんずと上品な桜の香りとなっている（シャンプー：三分咲きの香り／コンディショナー：七分咲きの香り／トリートメント：満開の香り）。



「ダメージリペア＆カラーケアライン」

「ダメージリペア＆カラーケアライン」は、ライン特長成分「エゴマ」を含む「純・和草プレミアムエキス」を配合。ダメージで失われたうるおいや艶を閉じ込めて浮き毛やパサつきを整え、うるおいベールで守る。キューティクルをコートし、密封する「リピジュア（ポリクオタニウム−64）＆ベール成分（シャンプー：ポリクオタニウム−7 コンディショナー：ビスジグリセリルポリアシルアジペート−2 トリートメント：ワセリン）」を配合した。カラーなどで傷んだキシキシ髪もうるおいツヤ満ちる絹髪へ導く。カラー褪色抑制処方とのこと。洗練された檸檬花（れもんか）と清らな桜の香りとなっている（シャンプー：三分咲きの香り／コンディショナー：七分咲きの香り／トリートメント：満開の香り）。

［小売価格］オープン価格

［発売日］2026年2月6日（金）

クラシエ＝https://www.kracie.co.jp