川粼麻世さんが自身の公式ブログとインスタグラムで、妻で料理研究家・釣り好きとして知られる川粼花音さんと友人の3人でカワハギ釣りを楽しんだことを報告しました。



【写真を見る】【 川粼麻世 】 妻とカワハギ釣りを楽しむ 「人生初めて釣り師の妻より釣果が高かった」





川粼さんは「我々カワハギ夫妻は いや カワサキ夫妻はカワハギ釣りに行って参りました」とユーモアを交えて報告。この日の釣りは千葉県浦安市の船宿「吉野屋」から出航。早朝3時半に起きて出かけたそうです。船上からは富士山を眺めることができたといい、写真も投稿されています。







釣場に到着してから1分以内にカワハギを釣り上げるなど、「なんか俺 調子が良いスタートだな」と好調なスタートを切った川粼さん。













釣行中には「トラギス」などカワハギ以外の魚も釣れたものの、リリースしたとのことです。一方、花音さんはサバフグを釣り上げる場面もあったようです。







また、釣り好きとして知られる妻・花音さんより多くの魚を釣り上げたことで、川粼さんは「人生初めて釣り師の妻より釣果が高かった」と喜びを綴っています。







この好成績の理由として、妻からプレゼントされた新しい釣り竿の効果を挙げています。







船長から追加で魚をプレゼントされた一行は、帰宅後に花音さんが捌いた魚を翌朝の食事に楽しみにしていると綴っています。川粼さんは「義母もかなりカワハギを楽しみにしている」とコメントしています。



