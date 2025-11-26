Mrs. GREEN APPLE、映画2作公開記念“新グッズ”発表 ポップコーンボックス＆ドリンクカップホルダーほか
Mrs. GREEN APPLEのライブフィルム『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』と、ドキュメンタリー『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜』の28日公開を記念した“ミセスオリジナル”のコンセッション商品「ポップコーンボックス」＆「ドリンクカップホルダー」が発売される。さらにスペシャルなアイテムをメンバー自身が手に取った、撮り下ろし写真も解禁となった。
【別カット】ポップコーンボックス抱え“わちゃわちゃ”Mrs. GREEN APPLEの3人
「ポップコーンボックス」（2500円・税込）は、表面にアーティストロゴ、背面にはメジャーデビュー10周年記念ロゴが施されている。また、取り外し可能なストラップも付属され、持ち運びにも便利で、使い勝手とデザイン性を兼ね備えたアイテムとなっている。
「ドリンクカップホルダー」（1500円・税込）のフロント部分にはMrs. GREEN APPLEのアーティストロゴが大胆にデザインされ、そこには『〜FJORD〜』の感動と余韻を鮮やかに蘇らせる、メンバーのライブフォトが投影されている。Mrs. GREEN APPLEならではの遊び心とオリジナリティが表現されている。
あわせて、劇場グッズのラインナップも公開された。2作品のメインビジュアルを使用したクリアファイルセットを始め、『〜FJORD〜』のビジュアルを使用したクリアポスター、MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜に登場した船を模したフロートがペンの中で左右に動くボールペン、MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜のロゴとリンゴがデザインされたラバーバンド、そして全6種のランダムとなるメタルチャームコレクションと、記念に残るアイテムが勢揃いしている。
公開日となる28日より、全国の上映劇場にて販売開始となるほか、同日午前11時よりWEB通販（TOHO theater STORE）では受注販売も実施される。
