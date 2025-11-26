1998年に刊行され、第5回松本清張賞を受賞した横山秀夫による短編推理小説「陰の季節」。事件を中心に扱う警察小説とはひと味違い、警務課調査官という一般警察官の人事責任者である管理部門の警察官が主人公の物語だ。警察という巨大組織における人事や権力闘争、出世と失脚...と、警察内部のリアルな人間模様を描き出している。2000年から2004年にかけては上川隆也、2016年には仲村トオルの主演で映像化もされたヒット作だ。

TBSチャンネル2では、2000年に制作された同シリーズ第1弾、横山秀夫サスペンス「陰の季節」が12月に放送される。

警務部警務課に所属している調査官・二渡真治(上川)は、一般の会社での総務や人事にあたる業務をこなし、定年退職する幹部の再就職斡旋などの仕事に追われている。そんなある日、二渡は警務部長・大黒(高田純次)に呼びだされ、"警察を引退して再就職してきた尾坂部(伊東四朗)が、当初の約束であった3年を過ぎても会社を辞めない"と相談を受ける。次の出向予定者もいるため、尾坂部に会社を辞めるように説得しろと大黒から指示を受けた二渡。尾坂部がなぜ警察に盾突くようなことを言っているのか、その理由を探り始めるが...。

■シリーズの原点から調査官・二渡真治というキャラクターをしっかりと作りこんだ上川隆也

横山秀夫原作×上川隆也主演による「陰の季節」シリーズ

本作は上川が主演を務めて計7作制作された同シリーズの第1作目にあたり、原点ともいえる作品。上川は原作の空気感を映像でしっかりと再現しており、第1作目から"二渡真治"というキャラクターを確立している。

警務部警務課の調査官・二渡を主人公に据えている本作は、派手な事件などを取り扱うわけではなく、警察内部の人間関係を細やかに描き出している。そんな物語の中で、上川は抑えた演技で二渡を演じているが、その"静の演技"の中にも彼の心情の変化がしっかりと映し出されている。わずかに動く表情や視線の一瞬の揺れ、何か考えていることを表す"間"のとり方など、微細な演技で感情の揺らぎを伝える上川の演技がさすがだ。そしてそんな静かな演技の中に、二渡の調査官としての強い意志と貫禄が感じられる。

控えめで淡々とした演技の中に、圧倒的な存在感と説得力を宿らせた上川の名演はシリーズ第1作目から警察組織内の権力闘争の"静かな恐ろしさ"を表現している。後に7作目まで続く人気シリーズの原点となった本作を、上川の演技と共に楽しんでほしい。

文＝HOMINIS編集部

放送情報

横山秀夫サスペンス「陰の季節」

放送日時：2025年12月1日(月)18:00〜

チャンネル：TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合がございます

出演：上川隆也 伊東四朗 いしのようこ 長内美那子 麻木久仁子 清水宏次朗 近江谷太朗 内田量子 高田純次 市川勇 三田村周三 有福正志 松田朗 浅田美代子 ほか

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ