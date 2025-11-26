「どえらい可愛さしてるやん」山本舞香、美ウエストのぞく肌見せコーデに反響「ビジュが神がかってる…」
俳優の山本舞香さんは11月25日、自身のInstagramを更新。ファッションブランド「カルバン・クライン」のアイテムを身に着けた姿を披露し、称賛の声が集まっています。
【写真】山本舞香の色気あふれる肌見せコーデ
この投稿にファンからは、「ビジュが神がかってる…」「かわいい大好き愛しい存在 それ以外の言葉が出てこないよ〜」「これほど黒が似合う女子はそうはいないだろう、」「好きの気持ちがまた更新されました」との声が寄せられたほか、タレントの板野友美さんは「かっこいい」とコメントしました。
(文:勝野 里砂)
肌見せコーデを披露山本さんは「Calvin Klein 神戸店」とつづり、5枚の写真を掲載しました。黒いレザージャケットと下着、黒いパンツを合わせたコーディネートの山本さんが写っています。ジャケットから美しいおなかがのぞく姿もあり、色っぽい印象です。
他の投稿でも以前から同ブランドのアイテムを身にまとっている山本さん。10月21日の投稿では、デニムジャケットや明るいブルーのニット、デニムパンツ姿を公開しています。中には、服を着替える瞬間を捉えたカットも。引き締まった腹筋や背中があらわになっています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
