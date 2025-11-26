プロ野球イースタン・リーグの個人表彰が発表！
プロ野球の年間表彰式「NPB AWARDS 2025 supported by リポビタンＤ」が26日に開催され、ファームの各賞が表彰された。
2025年度イースタン・リーグ記録表彰とスポンサー表彰、優秀選手賞の一覧は以下の通り。
◆ 表彰一覧
＜イースタン記録表彰＞
▼ 最優秀防御率投手賞
能登 嵩都（オイシックス新潟） 防御率 2.60
▼ 最多勝利投手賞
能登 嵩都（オイシックス新潟） 勝利 12
▼ 最多セーブ投手賞
泰 勝利（楽天） セーブ30
▼ 勝率第一位投手賞
能登 嵩都（オイシックス新潟） 勝率 .750
▼ 首位打者賞
有薗 直輝（日本ハム） 打率.306
▼ 最高出塁率者賞
有薗 直輝（日本ハム） 出塁率.390
▼ 最多本塁打者賞
有薗 直輝（日本ハム） 本塁打18
▼ 最多打点者賞
知念 大成（オイシックス新潟） 打点 66
▼ 最多盗塁者賞
辰見 鴻之介（楽天） 盗塁31
＜イースタン優秀選手賞＞
森田 駿哉（巨人）
篠原 響（西武）
田中 晴也（ロッテ）
有薗 直輝（日本ハム）
泰 勝利（楽天）
H.マルセリーノ（DeNA）
能登 嵩都（オイシックス新潟）
下川 隼佑（ヤクルト）
_________________________________
＜スポンサー表彰＞※両リーグ
▼ 優秀投手賞［サンケイスポーツ選定］
佐藤 一磨（オリックス）
能登 嵩都（オイシックス新潟）
▼ 新人賞［スポーツニッポン選定］
笹川 吉康（ソフトバンク）
石塚 裕惺（巨人）
▼ 技能賞［デイリースポーツ選定］
福島 圭音（阪神）
辰見 鴻之介（楽天）
▼ 努力賞［日刊スポーツ選定］
早川 太貴（阪神）
園田 純規（巨人）
▼ 殊勲賞［報知新聞社選定］
佐藤 一磨（オリックス）
園田 純規（巨人）
▼ ビッグホープ賞［ベースボール・マガジン社選定］
イヒネ イツア（ソフトバンク）
大川 陽大（オイシックス新潟）
▼ 期待賞［在阪テレビ局選定］
福島 圭音（阪神）
▼ リーグ特別表彰
仲三河 優太（西武）
5月29日 サイクル安打達成