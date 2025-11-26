NPB旗 (C)Kyodo News

　プロ野球の年間表彰式「NPB AWARDS 2025 supported by リポビタンＤ」が26日に開催され、ファームの各賞が表彰された。

　2025年度イースタン・リーグ記録表彰とスポンサー表彰、優秀選手賞の一覧は以下の通り。

◆ 表彰一覧

＜イースタン記録表彰＞

▼ 最優秀防御率投手賞

能登 嵩都（オイシックス新潟）　防御率 2.60

▼ 最多勝利投手賞

能登 嵩都（オイシックス新潟）　勝利 12

▼ 最多セーブ投手賞

泰 勝利（楽天）　セーブ30

▼ 勝率第一位投手賞

能登 嵩都（オイシックス新潟）　勝率 .750

▼ 首位打者賞

有薗 直輝（日本ハム）　打率.306

▼ 最高出塁率者賞

有薗 直輝（日本ハム）　出塁率.390

▼ 最多本塁打者賞

有薗 直輝（日本ハム）　本塁打18

▼ 最多打点者賞

知念 大成（オイシックス新潟）　打点 66

▼ 最多盗塁者賞

辰見 鴻之介（楽天）　盗塁31

＜イースタン優秀選手賞＞

森田 駿哉（巨人）

篠原 響（西武）

田中 晴也（ロッテ）

有薗 直輝（日本ハム）

泰 勝利（楽天）

H.マルセリーノ（DeNA）

能登 嵩都（オイシックス新潟）

下川 隼佑（ヤクルト）

_________________________________

＜スポンサー表彰＞※両リーグ

▼ 優秀投手賞［サンケイスポーツ選定］

佐藤 一磨（オリックス）

能登 嵩都（オイシックス新潟）

▼ 新人賞［スポーツニッポン選定］

笹川 吉康（ソフトバンク）

石塚 裕惺（巨人）

▼ 技能賞［デイリースポーツ選定］

福島 圭音（阪神）

辰見 鴻之介（楽天）

▼ 努力賞［日刊スポーツ選定］

早川 太貴（阪神）

園田 純規（巨人）

▼ 殊勲賞［報知新聞社選定］

佐藤 一磨（オリックス）

園田 純規（巨人）

▼ ビッグホープ賞［ベースボール・マガジン社選定］

イヒネ イツア（ソフトバンク）

大川 陽大（オイシックス新潟）

▼ 期待賞［在阪テレビ局選定］

福島 圭音（阪神）

▼ リーグ特別表彰

仲三河 優太（西武）

5月29日　サイクル安打達成