TXT¡¦¥Æ¥Ò¥ç¥ó¡¢¡È¤ªÂæ¾ì¥Ç¡Ý¥ÈÉ÷¡ÉSHOT¸ø³«¡ªÆüËÜ¸ìÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö¥á¥í¤¹¤®¡×¡ÖÂ©¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡ÚPHOTO¡Û
TOMORROW X TOGETHER¤Î¥Æ¥Ò¥ç¥ó¤¬¡¢¤ªÂæ¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Æ¥Ò¥ç¥ó¡¢¡ÈÈà»á´¶¡ÉËþºÜ¥·¥ç¥Ã¥È
¥Æ¥Ò¥ç¥ó¤Ï11·î26Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¸ì¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¤ªÂæ¾ì¤ò»¶ºö¤¹¤ë¥Æ¥Ò¥ç¥ó¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½©¤é¤·¤¤¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤ê¡¢ÊÑÁõ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÊâÆ»¶¶¤òÊâ¤¯»Ñ¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÉ½¾ð¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢»×¤ï¤º»ëÀþ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢Ìë·Ê¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¤µ¤ì¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¤è¤ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤òÅ»¤¤¡¢¤Þ¤ë¤Ç°ì½ï¤Ë¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Êºø³Ð¤òµ¯¤³¤¹»Ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Æ¤·¤ó¤¸¤ã¤¦¡×¡Ö¥á¥í¤¹¤®¡×¡ÖÂ©¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÈà»á´¶¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Ç®¤¤È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Æ¥Ò¥ç¥ó¤¬½êÂ°¤¹¤ëTOMORROW X TOGETHER¤Ï¸½ºß¡¢ÆüËÜ¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅÃæ¡£11·î15¡¦16Æü¤Îºë¶Ì¡¦¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à ¥Ê¥´¥ä¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤È¡¢ÍèÇ¯2·î¤Þ¤Ç¸ø±é¤¬Â³¤¯Í½Äê¤À¡£
¡þ¥Æ¥Ò¥ç¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2002Ç¯2·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥«¥ó¡¦¥Æ¥Ò¥ç¥ó¡£2019Ç¯1·î¡¢3Ç¯¤ÎÎý½¬À¸À¸³è¤ò·Ð¤ÆTOMORROW X TOGETHER¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£Âç¤¤ÊÌÜ¤¬ÆÃÄ§Åª¤ÊÃ¼Àµ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤¯¥Æ¥Ò¥ç¥ó¤Î»÷´é³¨¤â¤«¤Ê¤êÌÜ¤¬Âç¤¤¤¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¥Ü¡¼¥«¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤¬¡¢¥À¥ó¥¹¤Î¼ÂÎÏ¤â¹â¤¤¡£SHINee¡¦¥Æ¥ß¥ó¤Î¥À¥ó¥¹¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¡¢·ÝÇ½³¦¤òÌÜ»Ø¤·»Ï¤á¤¿¡£