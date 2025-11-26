FCNTは、同社のAndroidスマートフォン「arrows Alpha」が搭載するAI「arrows AI」をアップデートし、AI関連の新機能を追加した。

新たに追加された機能は、通知の要約、録音データの要約、画像生成など。たとえば通知の要約は、スマホを操作していない間に届いたメッセージアプリの通知をarrows AIが要約して表示する機能。LINEやX、Instagram、Facebookメッセンジャー、Slack、Teamsなどが対象となっている。

画像生成では、テキスト、自撮り写真、スケッチなどから、オリジナル画像やステッカー、壁紙、アバターを生成できる。

このほか、文章や写真から音楽プレイリストの作成や、閲覧中の画像や本のストーリーなどに合った音楽プレイリストをおすすめしたり、作成する「プレイリストを生成」機能。講義や会議の様子を録音し、文字起こしをする要約機能などが追加された。

新機能以外では、撮影時のシャッター音が以前より小さくなるアップデートも行われた。

更新後のSIMフリー版のビルド番号は、「V2VH35.58-32-41」となる。