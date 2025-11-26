両親が「孫の学費300万円」を出してくれます。有難いですが、非課税は「110万円まで」ですよね？ 贈与税でいくらか引かれるでしょうか？

祖父母からの学費援助は「生活費・教育費」であれば基本的に非課税

祖父母からの金銭援助のうち、孫の生活費や教育費として必要な都度支払われるものは、贈与税の課税対象外です。課税対象になる費用、ならない費用についてさらに詳しく見ていきましょう。



常識的な範囲であれば贈与税はかからない

祖父母から孫へ必要な都度支払われる費用の「常識的な範囲」とは、「その年齢の子どもに通常必要とされる支出」「教育のために通常必要な金額」などのことです。具体的には、以下のようなものを指します。



・大学の授業料

・入学金

・参考書や教材代

・下宿の家賃

・食費

・通学のための交通費

これらは、「生活費、教育費」に該当するため、基本的に非課税です。



300万円の援助も「学費＋生活費の実費」なら問題なし

大学の費用であれば、400万円前後までが贈与税がかからない金額の目安といわれています。よって「孫が大学で必要とする費用」として300万円を援助してもらうのは、非課税扱いになります。

ただし、「使い道を問わない300万円の贈与」になると、贈与税の対象となります。学費・生活費として援助してもらうのであれば、祖父母に「学費の請求書や振込の記録」「下宿の家賃の領収書」などを保管してもらい、使い道が分かるようにしておきましょう。



注意！「貯めて渡す」と贈与扱いに

生活費や教育費を非課税扱いにするためには、「必要な都度支払われること」が重要です。つまり、以下のようなケースは課税の対象になります。



・孫の大学4年間の学費として、まとめて300万円受け取る

・「小学生の孫が大学生になった時のために」と、祖父母から300万円を受け取り貯金している

これらは「教育費」ではなく、単なる贈与とみなされ、贈与税の対象になります。



学費以外の援助は？ 年間110万円までは贈与税の基礎控除で非課税

生活費や教育費以外の援助であっても、贈与税には年間110万円までの基礎控除があります。そのため、以下のような教育費に該当しない金銭贈与も、年間110万円以内であれば非課税です。



・お小遣い

・帰省の交通費

・プレゼント

学費援助とは別に贈与を受ける場合は、この110万円枠を意識しておくと安心です。



祖父母のまとまった援助には「教育資金の一括贈与」の非課税制度も使える

先ほど、「まとまった金額の学費援助は贈与税の対象となる可能性がある」旨を説明しました。しかし、2026年3月31日までであれば、「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」を利用すると、最大1500万円までの教育資金一括贈与が非課税となります。



最大1500万円まで非課税

この制度では、

・学費

・試験の検定料

・通学定期券費用や留学の渡航費用

・塾や習い事の月謝

など、教育資金として使用する目的であれば、祖父母から孫へ最大1500万円まで非課税で贈与できます。贈与される孫の条件は「30歳未満」であることです。なお、学校以外の学費、つまり塾や習い事の月謝として使えるのは500万円までとなっています。

制度を利用する流れは以下の通りです。



1. 金融機関で教育資金専用口座を作る

2. 金融機関を通じて税務署へ「教育資金非課税申告書」を提出

3. 専用口座に教育資金を入金

4. 専用口座のお金を使った場合は、領収書などを金融機関に提出する

「教育資金の一括贈与」のメリットと注意点

「教育資金の一括贈与」のメリットおよび注意点を確認しておきましょう。



【メリット】 ・孫はまとまった金額を事前に受け取れる

・大学の学費だけでなく、習い事などにも使える

【注意点】 ・贈与者である祖父母が亡くなった場合、残った金額は相続税の対象になる

・孫が30歳に達するなど年齢条件を満たさなくなった場合、残った金額は贈与税の対象になる

・教育以外に使うことは不可、下宿代は対象外（ただし、学校に支払う寮費は対象内）

・領収書の提出が必要

・習い事など学校以外の教育費については23歳以上で対象外になる

・受贈者（孫）の合計所得金額が1000万円超の場合は対象外

注意点も多くありますが、使い道が明確にあり、将来の教育費の備えを早めに進めたい家庭に向いている制度です。



まとめ：学費援助は基本的に非課税。制度を理解すれば安心して受け取れる

祖父母から孫への学費援助は、必要な都度支払われる「教育費・生活費」であれば非課税です。年間300万円の支援でも、実際に必要な学費と生活費であれば問題ありません。

さらに、「贈与税の基礎控除110万円」「教育資金の一括贈与非課税制度（2026年3月31日まで）」などの制度を活用すれば、より安心して援助を受けることができます。

祖父母から援助の申し出があった場合は、これらの制度が利用できないか確認してみましょう。



出典

国税庁 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場 合の相続税の非課税制度のあらまし

執筆者 : 小川ひろ

2級ファイナンシャル・プランニング技能士