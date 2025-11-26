中川翔子“招き猫ポーズ”した息子が「可愛すぎる」「すでにイケメン」と話題に
【モデルプレス＝2025/11/26】タレントの中川翔子が11月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。招き猫のポーズをした息子を披露し、反響が寄せられている。
【写真】40歳双子出産タレント「すでにイケメン」招き猫ポーズした息子
中川は「招き猫のポーズ」とつづり、右腕を上げた息子の姿を公開。ロンパースを着た息子が、まるで招き猫のようなポーズをとっている様子が写っており、ユニークな表現と愛情あふれる視点が伝わる投稿となっている。
この投稿に「癒される」「可愛すぎる」「すでにイケメン」「招き猫ポーズに笑った」「元気をもらえる」「幸せのおすそ分けありがとう」といったコメントが寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
◆中川翔子、息子のポーズにほっこり
◆中川翔子の投稿に反響
