11月26日 発表

Level Infiniteは、SHIFT UPと、同社のクロスプラットフォーム対応ゲーム「Project Spirits」のパブリッシング契約を締結したことを本日11月26日に明らかにした。

「Project Spirits」は、SHIFT UPとTencentの関連会社であるYongxing Interactiveとの共同開発により、Unreal Engine 5を活用し開発された、PC、コンソール、モバイル向けのクロスプラットフォーム対応ゲーム。今回のパートナーシップは、Level InfiniteとSHIFT UPにとって、シューティングRPG「勝利の女神：NIKKE」に続く、2度目のグローバルコラボレーションとなる。両社は「Project Spirits」において、さらに大きなシナジー効果を発揮することを目指すとしている。

Level Infiniteは、SHIFT UPの専門知識と「勝利の女神：NIKKE」や「Stellar Blade」といったIPにおける実績を活かし、世界のプレーヤーに次世代のゲーム体験を提供することを目指している。その一環として、Level InfiniteとSHIFT UPはパブリッシングと共同開発の両方を含む戦略的パートナーシップをさらに強化したこととなる。