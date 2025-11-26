【ソフィア・F・シャーリング 忍者Ver.】 2026年12月 発売予定 価格：35,200円

海外のホビーメーカー「MAGI ARTS」は、フィギュア「ソフィア・F・シャーリング 忍者Ver.」を2026年12月に発売する。価格は35,200円。

本製品は、イラストレーターの高峰ナダレ氏が手がけるオリジナル作品「バニースーツ プランニング」シリーズより、忍者スーツ姿の「ソフィア・F・シャーリング」を1/6スケールでフィギュア化したもの。

ボリューム感のある肉感的な造形と細かいディティールまで表現されたメカパーツ、各部にはクリアパーツを使用し、多彩な質感を追求しており、「照れ顔」と「目閉じ顔」の差し替え表情パーツが付属している。

様々な差し替えパーツを組み合わせることで小刀や太刀を抜刀した状態にすることができるほか、バックパックは元デザインを再現した物のほかに、バニーしっぽを模した小物なども付属している。

さらに付け替え胸パーツと組み合わせることで、扇情的な姿に変更できるほか、様々なシチュエーションを楽しむことができる。

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/6スケール サイズ：全高 約230mm（台座含む） 素材：PVC、ABS セット内容フィギュア本体台座差し替え表情パーツ×2差し替え左手パーツ差し替え胸パーツ小刀パーツ×2クナイパーツ×2鞘用アームパーツバックパックパーツバニーしっぽパーツ背面カバーパーツ太刀パーツ太刀用刀身パーツ

(C)2023Nadare Takamine

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。