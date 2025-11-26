映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー（Part2）」よりタイムマシンとドク、マーティがデフォルメディスプレイモデル「Q VILLAGE」に登場！12月4日より予約開始
タカラトミーのハイターゲット向けホビーブランド「T-SPARK」は、フィギュア「QV-07 Q VILLAGE バック・トゥ・ザ・フューチャー タイムマシン (Part2)」を発表した。12月4日より予約開始を予定しており、発売日と価格は共に未定。
本製品は、映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー（Part2）」より、タイムマシンとドク、キャップをかぶったマーティを、同社の映画・アニメの作品に登場するビークルとキャラクターをセットにし、キュートでクールな世界を提案するデフォルメディスプレイモデル「Q VILLAGE」より商品化するもの。
今回同ブランドの公式Xアカウント「T-SPARK 公式」にて本製品を発表しており、Part2にて改造され、空を飛べるようになったタイムマシンのほか、ドクやマーティがデフォルメサイズで表現されている様子を確認することができる。
Q VILLAGE- T-SPARK 公式 (@tspark_official) November 25, 2025
New product coming soon!
◢◤予約開始間近！◢◤
キュートでクール！デフォルメディスプレイモデル「Q VILLAGE」新商品情報！… pic.twitter.com/5npxnIaS4j
(C)Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
(C)ＴＯＭＹ
※画像は試作品の為、最終仕様と形状、カラーリングが異なる場合があります。