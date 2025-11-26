【RMZ-016 ブレードライガーパンツァー(ZBF)】 12月 予約開始

タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、「RMZ-016 ブレードライガーパンツァー(ZBF)」の新情報を公開した。

「ブレードライガー」にパンツァーユニットを搭載した「ブレードライガーパンツァー」。ブレードライガーにパンツァーユニットの一部と接続パーツを新規造形で追加したデザインとなっている。

背部のハイブリッドキャノンは砲身の引き出し機構、俯仰、旋回が可能となっている。

(C)TOMY