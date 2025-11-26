「RMZ-016 ブレードライガーパンツァー(ZBF)」新情報公開。パンツァーユニットの一部仕様が明らかに
【RMZ-016 ブレードライガーパンツァー(ZBF)】 12月 予約開始
タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、「RMZ-016 ブレードライガーパンツァー(ZBF)」の新情報を公開した。
「ブレードライガー」にパンツァーユニットを搭載した「ブレードライガーパンツァー」。ブレードライガーにパンツァーユニットの一部と接続パーツを新規造形で追加したデザインとなっている。
背部のハイブリッドキャノンは砲身の引き出し機構、俯仰、旋回が可能となっている。
REALIZE MODEL SERIES- ゾイド【公式】 (@zoids_official) November 26, 2025
RMZ-016 ブレードライガーパンツァー(ZBF)
2025年12月予約開始予定
■パンツァーユニット
ブレードライガーにパンツァーユニットの一部と接続パーツを新規造形で追加。ハイブリットキャノンは砲身の引き出しや俯仰、旋回が可能。#ゾイド#ZOIDS pic.twitter.com/dkBrpzaB20
(C)TOMY