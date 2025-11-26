ジャパンC（30日、東京芝2400メートル）に東京競馬場で調整を続けるフランスのカランダガン（セン4＝F・グラファール、父グレンイーグルス）は11月26日、馬場内国際厩舎内追馬場で軽く体を動かしてから、ダートコースをキャンター左回りで1周半した。帯同馬ルノマドを前に見る形で、リラックスして、バネの利いたストライドで周回した。

調教にはグラファール師が視察し、芝コースを歩いて確認した。騎乗したジェレミー・ロベル助手は「とても良かった。レースに向けて少し緊張感を高めながら、前日（25日）よりも少し強めに走りました」と穏やかな表情。続けて「調教師は“久しぶりに見たけど、とても美しく、素晴らしい。動きもとても柔らかい”と話していました」と都合により早く引き揚げた指揮官の言葉を代弁した。今後は「木曜（27日）は芝コースに出る予定。持っている70〜75％の力で走らせます」と本番舞台で最終追いを行う予定だ。

所属するグラファール厩舎は、ダリズが今秋の凱旋門賞を制覇。2頭の比較の確信質問？が飛ぶと同助手は笑った。現在、ロンジンワールドベストレースホースランキングで「130」では単独首位に立つ。「その質問はよくされるんですよ。カランダガンは（現在同ランキング2位のオンブズマンを破って）チャンピオンズSを勝ちました。だからダリルより全然上！それが私たち共通の評価。カランダガンはいろんな距離に対応します。2000メートルも2400メートルもこなせますから」と胸を張った。

来日後は吉兆の出来事もあった。同助手が24日に競馬場近くの大國魂神社（東京都府中市）でおみくじを引くと、第18番の「大吉」が出た！！くじを誇らしげそうに見せながら「カランダガンの勝利を願って引いたら、1回目でこれが出たんだ。大切に取っておくよ」とニコニコ顔で結んだ。愛馬も順風満帆なら、陣営の運気も急上昇。05年アルカセット以来、20年ぶりの外国馬Vの可能性が日増しに高まってきた。