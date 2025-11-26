新宿高野140周年記念♡特別仕様フルーツジェリー缶が期間限定で登場

老舗フルーツ専門店として愛され続ける新宿高野から、140周年を記念した特別なフルーツジェリー缶が登場します。彩り豊かな果実のおいしさを閉じ込めた人気のジェリー5種に、記念缶限定のマスクメロンジェリーを加えた贅沢なセットは、自分へのご褒美にもギフトにもぴったり♡数量限定の特別パッケージは、見た目の華やかさも魅力。140年の歴史を感じる味わいで、心ときめくスイーツタイムを楽しめます。

140周年を祝う限定ジェリー缶

新宿高野の「140周年ジェリー缶」は税込1,404円（本体価格1,300円）。期間限定で登場する特別仕様のパッケージは、手に取るだけで華やぐデザインです。

人気のフルーツジェリーシリーズに加え、140周年を記念したマスクメロンジェリーが収録された、見逃せないアニバーサリーアイテムとなっています。

6種のフルーツが奏でる贅沢な味わい

缶には瀬戸内レモン・温州みかん・とちおとめ・ぶどう・マスカット、そして限定のマスクメロンの全6種類がラインアップ。

爽やかさと果実感のバランスが絶妙で、一つひとつのフレーバーがそれぞれ異なる表情を楽しませてくれます。

贈り物としても喜ばれる華やかさと、フルーツ専門店ならではのこだわりが詰まっています♪

ギフトにも自分時間にも寄り添う特別缶

新宿高野の140周年を記念した限定フルーツジェリー缶は、伝統と遊び心が詰まった特別なスイーツ。

6種のフレーバーが織りなす豊かな味わいは、大切な人へのギフトにも自分への小さなご褒美にも最適です。

期間限定の特別デザインとともに、140年の歴史に寄り添う甘く爽やかなひとときを楽しんでみてくださいね♡