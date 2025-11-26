ボーイズグループCORTIS（コルティス）がデビュー100日となった25日、デビューアルバム「COLOR OUTSIDE THE LINES」が、米ビルボード「ワールドアルバム」部門で7位に入った。最新チャート（29日付）が25日に発表され、9月20日付チャート15位に入って以来、11週連続チャート入りした。

米国内の実物アルバム販売量を集計する「トップアルバムセールス」（44位）、「トップカレントアルバムセールス」（32位）には3週間ぶりにランクインした。

25日はデビュー100日目。その記念として、同日0時、グローバルスーパーファンプラットフォームWeverseコミュニティーと公式SNSチャンネルを通じ、公式ファンダム名を「COER（コア）」と、公開した。COERにはCORTISとともに歩む人々で、メンバーを最も深く熱く支持するファンという意味が込められた。

また同日午後8時にはWeverseライブで、ファンに「CORTISがデビューしてすでに100日が過ぎました。COERのみなさんが、まさに私たちを支える力です」と、感謝のあいさつを伝えた。午後9時には公式YouTube（ユーチューブ）チャンネルに、涙のデビュー祝賀パーティー現場を盛り込んだ映像を掲載し、ファンに大きな感動を与えた。

28〜29日には、香港・啓徳体育園（カイタックスタジアム）で開かれる「2025MAMA AWARDS」、来月6日には台湾・高雄ナショナルスタジアムで開かれる「10th Anniversary Asia Artist Awards 2025」など、大規模年末授賞式に招待されている。