カカオエンターテインメントが、グローバルファンプラットフォームBerrizのMMA2025（メロンミュージックアワード）ファンコミュニティー「MMA2025withBerriz」で、今年全世界ファンが最も愛したアーティストを選定する「Berriz Global Fans Choice」候補を公開し、25日から投票を開始した。

同賞は今回新設された賞で、受賞者は来月20日にソウル高尺（コチョク）スカイドームで開かれる「MMA2025」で公開される。海外ファンの投票と専門家の審査を通じて選ばれ、来月14日の深夜12時までBerrizを通じて投票に参加できる。

公開された候補は計20チームで、aespa（エスパ）、BOYNEXTDOOR（ボーイネクストドア）、D−DRAGON、ILLIT（アイリット）、IVE（アイヴ）、JENNIE（ジェニー）ら。韓国メディアのエクスポーツは26日「実力と華麗なパフォーマンスで、1年間グローバルファンに愛されたそうそうたるアーティストたちに圧縮された」と伝えた。

投票開始とともに、グローバルファンのための特別なイベントも同時に行う。Berrizのファンコミュニティー「MMA2025withBerriz」に加入して投票を完了した後、認証ショットと指定ハッシュタグを自身のX（旧ツイッター）アカウントに載せれば、イベントに応募できる。抽選で「MMA2025」を現場で観覧できるチケットを贈呈する予定だ。