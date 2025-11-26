ボーイズグループNEWBEAT（ニュービート）が、新人賞を手にして注目新人の期待を実力で証明した。24日に開かれた「第17回2025ソウルサクセス大賞」で新人賞を受賞した。韓国メディアが報じた。

NEWBEATは授賞式で「新人賞という大切な賞を受けることになり、本当に光栄で感謝します。いつも私たちを応援して愛してくださるニューロ（公式ファン名）と（所属事務所）ビットインタラクティブの家族たちに感謝します。今後、より良い姿と音楽で期待に応えるNEWBEATになるように頑張ります」と感想を述べた。

NEWBEATは授賞式で、最近発売した初のミニアルバム「LOUDER THAN EVER」のダブルタイトル曲の1つ「Look So Good」の舞台を披露した。オールブラックのレザー・スーツを着て登場したメンバーたちは、2000年代初めのポップR＆Bレトロ感性を盛り込んだ曲に合わせてパワフルなパフォーマンスを見せた。

3月にファーストアルバム「RAW AND RAD」でデビューした7人組で、今回発表した「Look So Good」で、iTunes（アイチューンズ）米国ミュージックビデオチャートで、K−POPジャンル1位、ポップジャンル2位、全体ジャンル5位に挙がるなど、大型新人として期待されている。