近年、YOASOBIやAdoに代表されるように、J-POPが世界的な注目を集めています。「この動きを支えているのは、ストリーミングサービスやYouTube、SNSやショート動画、そしてそれらに組み込まれたアルゴリズムの力です」と語るのは、長年音楽業界に長く携わってきたParadeAll株式会社代表取締役の鈴木貴歩さんです。そこで今回は、鈴木さんの著書『音楽ビジネス』から一部を抜粋し、音楽ビジネスについてご紹介します。

Spotifyが海賊版との戦いに終止符を打った

Spotifyがスウェーデンでサービスを開始した翌年の２００９年７月に、私はユニバーサルミュージックにデジタル本部長として入社しました。デジタルビジネスの戦略、事業開発を統括する役割を任され、9月には海外事業の本部があるロンドンで各国のデジタル事業責任者が集まる会議に参加しています。その会議でも、Spotifyが中心的な議題に挙がり、スウェーデンをはじめとした北欧でかなり良い成績を残していることが共有されました。

２０１０年頃の音楽業界は、違法ダウンロードの流通に悩まされていました。

当時は海賊版の影響でCDが売れなくなり、一方で世界的にアップルのiTunesに人気が集まり定着しはじめるも、CDの売上減少を補うまでには至っていませんでした。海賊版のファイル共有サイトから入手したMP3データを、iPodなどのハードディスク音楽プレイヤーに入れて音楽を聴く、というスタイルが拡がりつつあるという危機感もその背景にありました。

日本では2006年からファイル交換サービスから正規の音楽サービスへと進化したNapsterが、タワーレコードと合弁会社をつくって音楽配信サービスを開始していましたが、Spotifyが持つ利便性を備えるには至らず2010年にサービスを終了しています。

そのような状況を背景に「どうもSpotifyが違法ダウンロードを駆逐しはじめているようだ」と、当時世界3位だったイギリスの音楽市場にSpotifyの参入を認めるかどうかという議論になったのです。

まずはやってみよう

Spotifyは当時、月額９.９９ユーロですべての楽曲を聴き放題にするというモデルでした。Spotifyを解禁、つまりユニバーサルミュージックが楽曲を提供したとしても、CDの価格やiTunesでアルバムや曲をダウンロード購入してもらう価格に比べても、売上は低いのではないかと考えられていました。

何よりも「音楽は購入して聴くものだ」という考え方が当たり前の時代に、「月額＊ドル払えば聴き放題」というのは、2020年代の感覚からは信じられないほど当時の関係者は違和感があったのです。

しかし、当時のユニバーサルミュージックのグローバルのデジタル事業のトップは「これは新しいビジネスモデルになる可能性がある。なぜなら、違法ダウンロードやファイル交換（P2P）に悩まされているのは世界全体の問題だ。その割合は正規市場の約20倍にも至っている（注1）。ストリーミングという新しいビジネスモデルを投入して、違法ダウンロードから少しでも正規市場に転換できれば大きな売上になるはずだ」という見込みを立てたのです。

そしてこう言いました。「まずはやってみよう。そして常にデータを分析してチェックしよう」と。

いまの日本でもジレンマのある状況におかれたとき、散々議論をした挙げ句「石橋を叩いて渡らない」といったことが起こりがちですが、「こういう考え方があるのか」と感銘を受けたことをよく覚えています。そして、データ分析がただの掛け声ではなく、音楽市場ナンバーワンであることも交渉材料としながら、Spotifyと協力して本気でおこなわれたのです。

注1：BBC(2009)“Legal downloads swamped by piracy”

https://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/7832396.stm

定額聴き放題が最も課金転換率が高い

当時のSpotifyは定額モデルを採用していましたが、聴き放題だけでなく、さまざまなメニューが用意されていました。

たとえば無料ユーザーは月に20時間までは聴けるが、それ以上聴こうとすると有料になるといった具合にです。これをペイウォール（課金の壁）と呼ぶのですが、Spotifyでどこに壁を設ければ、つまり当時月間20時間だった聴取上限を何時間にすれば、離脱せず有料会員になってくれるかをさまざま試し、その転換率を測っていました。



ユニバーサルミュージックでの分析も独自に並行しておこなわれ、最終的に双方で合意に至った結論が「壁がないこと（＝定額聴き放題）が最も課金転換率が高い」だったのです。

この発見がSpotifyをはじめとしたストリーミングサービスの現在に至る普及の根幹にあります。

掛け声ではなく本気

通常、こういった分析は、あくまでそのサービス事業者の内部で行われ、ユニバーサルミュージックのような外部パートナーに対しては、せいぜい分析結果の概要しか共有されません。ある意味コンテンツ提供事業者に「弱み」を握られることにもなりかねないデータの提供は避けたい、というのが彼らの本音のはずです。

映像配信大手のNetflixも、最近ようやく作品ごとの視聴時間数の総数を開示するようになりましたが、詳細なものではありません。しかし、我々は当時から「生のデータ（ローデータ）」をSpotifyから提供を受け、自ら分析し、意思決定をおこなっていたのです。これが「掛け声ではなく本気であった」という姿勢の表れでした。

つまり、イギリスの音楽市場に参入したいSpotifyに対して、当時音楽市場シェアのおよそ４割を占めていた、ユニバーサルミュージックの有力な楽曲カタログの提供をおこなう見返りに、リアルタイムなローデータの提供を受けることが契約に含まれるようタフな交渉をおこなっていたのです。

ユニバーサルミュージックは、違法配信サイトに対する訴訟の提起やDRM（Digital Rights Management：デジタルコンテンツの著作権を保護するための技術や仕組み）の採用など、音楽を守るアクションも当然おこなっていました。一方で、それらの対策が時にはユーザーの利便性を損なう側面があることも理解しており、ストリーミングサービスよりもより良いサービスを全面的にサポートするほかないという背景もそこにはありました。

