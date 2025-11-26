BLACKPINKのJENNIE（ジェニー）が25日、自身のインスタグラムにセクシーショットを多数アップした。インドネシア・ジャカルタ公演のビハインドショットも含まれており「Indonesia Thank you for always showing up with so much love（インドネシアいつもこんなにたくさんの愛をみせてくれてありがとう）」とのコメントを込めた。

BLACKPINKは現在開催中のワールドツアー「DEADLINE」の一環として最近インドネシアで開催された公演準備過程および舞台裏の姿を盛り込んだもの。公開された写真では、果敢ながらもスタイリッシュなデニムルックを披露した。デニム素材のクロップトップとローライズフィットのワイドデニムパンツを合わせ、腹筋とスリムなウエストラインを強調した。

特にデニムパンツは全体的にきらめくディテールが加わって華やかさを加え、パンツの上に下着ブランドのロゴが露出するようにスタイリングしてトレンディな感覚を誇った。アクセサリーとしてはサングラスと複数のベルトを着用し、髪を編んだブレードヘアスタイルでヒップな魅力を発散した。また、自撮りでは顔の横に小さな星形のステッカーを張るなど、独特のメイクアップポイントを披露した。