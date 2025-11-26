ハーバード・ビジネススクールが行った調査によると、就職・転職の７割は「視野狭窄」が原因で失敗するのだそうです。サイエンスジャーナリストの鈴木祐さんは、「『好きなことを仕事にしよう』『給料の高い仕事を選ぼう』といった一般的なアドバイスは、実は科学的根拠に乏しく、むしろ不幸につながる可能性がある」と語り、研究データに基づいた科学的な適職選びを勧めています。そこで今回は、鈴木さんの著書『新版 科学的な適職』から一部を抜粋し、再編集してお届けします。

人間の脳は職業選択に向いていない

なぜこと職業選択という重大な場面において、私たちの視野は狭窄してしまうのでしょうか？

幸いにも近年では職業選択に関する研究が進み、多くの論文がこの問題の答えをあきらかにしてきました。すべての知見をまとめると、私たちがキャリア選びを間違える理由は大きく２つに分かれます。

（1）人類の脳には、職業を選ぶための「プログラム」が備わっていない

（2）人類の脳には、適職選びを間違った方向に導く「バグ」が存在している

第一に、私たち人類には、そもそも自分に適した仕事を選ぶための能力が備わっていません。なぜなら「職業選び」とは、現代になってから初めて浮かび上がってきた問題だからです。

それもそのはずで、人類史の大半において、人間は職業選択の自由とは無縁の暮らしをしてきました。

人が職業を選べるようになったのは19世紀に入ってから

たとえば、あなたが原始時代に生まれていたら部族の一員として狩りに精を出すしか生きる道はありませんし、江戸時代に生まれれば世襲制のしくみに従って親の仕事を継いでいたでしょうし、中世ヨーロッパに生を受けたらかなりの確率で農奴として一生を終えたはずです。

人が職業を選べるようになったのはヨーロッパで能力主義の考え方が進んだ19世紀に入ってからのことですから、人類は歴史の９割以上を「仕事選び」に悩まずに暮らしてきたことになります。

そのせいで人類の脳には、「複数に分岐した未来の可能性」をうまく処理するための能力が進化しませんでした。

大学に残って勉強を続けるべきだろうか？ 子供の頃に憧れた弁護士になるために精進するか？ 地元のコミュニティで堅実な職を探した方がいいのだろうか？ それとも、好きなことを仕事にすべく起業の資金を貯めるべきか？

このような現代的な悩みに私たちの脳は適応していないため、大量の選択肢を前にした人の多くは不安や混乱の感情に襲われます。

特に最近は終身雇用が崩壊したうえに、「人生１００年時代」や「ロールモデルがない時代」などの言葉がささやかれ、これからは年齢に応じて複数の仕事を経験するのが当たり前になるとまで言われます。せっかく適職を見つけたと思ってもそのまま働き続けられるとは限らず、人生のステージに合わせたキャリアを一生考えつづけねばならないといった風潮が強くなれば、いよいよ迷いは深まるばかりでしょう。

人類にとっていまの状況は、見知らぬ土地にひとりで放り出された幼子さながらです。

職探しにまつわる失敗例

そしてもうひとつの問題が、人類の脳に備わった「バグ」の存在です。誰の頭のなかにも大量の「バグ」が生まれつき住みついており、そのせいで私たちは、人生の重要な選択を高い確率で間違えてしまうことがわかっています。

バグの呼び名は様々ですが、いずれにおいても人間の脳には生得的なエラーが存在し、大事な場面でいつも同じような過ちを犯すようにできているのです。職探しにまつわる失敗例をいくつかあげましょう。

＊「ひとつの転職エージェントや友人の紹介だけをもとに転職を決めたら、まったく社風になじめない会社だった」

何かを決める際に、手軽で新しい情報だけに頼ってしまうのは、人間が持つ定番のバグのひとつです。ヒトの脳には難しい決断をできるだけ避けようとする心理傾向が備わっており、専門的には「利用可能性ヒューリスティック」と呼びます。

＊「就職した企業が自分に合っていないのに、『転職しても改善するとは限らないし……』などと考えてしまい、いつまでもダラダラと居座ってしまう」

あきらかに現状を変えたほうがいいにも関わらず「いまのままでいたい……」と思ってしまうのも人間の基本的な心理です。これは「現状維持バイアス」と呼ばれ、良い就職のチャンスを逃してしまう原因になります。

＊「憧れの会社に入ったまではよかったが、時間が経つうちに『もっと良い仕事があるのではないか？』と思えてきた」

どんなに夢にみた仕事に就こうが、長期間にわたって同じ喜びが続くはずはありません。にも関わらず、大抵の人は夢がかなった後の感情を高く見積もりすぎ、結果として大きな落胆を味わうことになります。これは「インパクト・バイアス」と呼ばれるバグの一種です。

当たり前ですが、就職や起業の行く末を完全に見抜くのは不可能ですし、最終的には実際に仕事を始めてみないと実態がわからないケースも多いでしょう。が、一方では、事前に少しリサーチや分析の量を増やしただけでも、これらの失敗が起きる確率をかなりのところまでふせげたのも事実。このバグの問題もまた、あなたの将来を誤らせる大きな論点のひとつです。

ベーシックな問い

＊後悔の少ない意思決定をするにはどうしたら良いのか？

＊私たちに本当の喜びをもたらす働き方とは何か？

＊「人生の選択」という正解のない悩みにどうやって答えを出せばいいのか？

これらのベーシックな問いに取り組まない限り、どのようなキャリアアドバイスも表面的なものに終わりかねません。ヒトの根本的なメカニズムを押さえずに目先の助言だけを求めるのは、病気の原因を知らずに薬やサプリを飲み続けるようなものだからです。

