¡¡2024Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂîµå½÷»Ò¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÁáÅÄ¤Ò¤Ê(ËÌ¶å½£»Ô½Ð¿È)¤¬¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤ÎÅðÆñÈï³²¤òÊó¹ð¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¥Õ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë3Çñ4Æü¤ÎÎ¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¤¿ÁáÅÄ¡£¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÁáÅÄ¤Ò¤Ê¤Î¤Ò¤Ê¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÇÁø¶ø¤·¤¿ÅðÆñ»ö·ï¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÁáÅÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥È¥¤¥ì¤«¤éÌá¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥Ã¥°¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Û¥Æ¥ë¤Î´Æ»ë¥«¥á¥é¤Ç±ÇÁü¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¸«Ä¥¤ê¤òÍê¤ó¤ÀÆ±¹Ô¼Ô¤¬¥Û¥Æ¥ë¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÈÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤ËÅð¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª´Æ»ë¥«¥á¥é¤Ë¤¦¤Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÎÐ¤ÎË¹»Ò¤òÈï¤Ã¤¿¤ª¤¸¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ë¤à¤«¤Ä¤¯¡¢¤Ê¤ó¤ä¤¢¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤ÈÅÜ¤ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤ì¤Ç¤â´Ñ¸÷¤òÂ³¤±¡¢¥¬¥¦¥Ç¥£¤ÎºîÉÊ¤Ë¡Ö¤ª¶â¤ÇÇã¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î²ÁÃÍ¤ÎÀ¨¤µ¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö½éÆü¤«¤éÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ò¥×¥é¥¹¤Ë¤¹¤ëºÍÇ½¤Ë¤¿¤±¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥¹¤é¤ì¤¿¤Î¤ËÁ°¸þ¤¤¹¤®¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡×¡Ö¼ã¤¤¤¦¤Á¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦»É·ã¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÂº¤¤¡×¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨Êý¸«½¬¤¦Êª¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö²þ¤á¤Æ¶â¥á¥À¥ëÌÜ»Ø¤»¤ë¿Í³Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£