¡ÖÅ¹³«¤±¤ë¥ì¥Ù¥ë¡×¤ÎÀ¼¤â¡ÄËÌÀî·Ê»ÒàÌ¼¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥Èá¼êºî¤ê¼êÄó¤²¤¬ÏÃÂê¡Ö¥»¥ó¥¹¤¢¤ê¤¹¤®¡×
¥â¥Î¥È¡¼¥ó¹¥¤ß¤ÎÌ¼¤Ø¼êºî¤êºîÉÊ
¡¡½÷Í¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò(39)¤¬X¤Ç¡¢Ì¼¤«¤éÍê¤Þ¤ì¤Æºî¤Ã¤¿¹õ¤¤¼ê¤µ¤²ÂÞ¤òÈäÏª¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¶á¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤ÎÉþ¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ì¼¤¬¡Ö¹õ¤¤¼êÄó¤²¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢ËÌÀî¤Ï¶ì¼ê°Õ¼±¤Î¤¢¤Ã¤¿¥®¥ã¥¶¡¼¤ËºÆÄ©Àï¡£Ê£¿ô¼Ì¿¿¤Ç´°À®¤·¤¿¥Ð¥Ã¥°¤ò¸ø³«¤·¡¢¤½¤ÎÃúÇ«¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¡Öº£²ó¤Ï¤¹¤ó¤Ê¤êåºÎï¤Ë¤Ç¤¤Þ¤·¤¿!¡×¤ÈÃ£À®´¶¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¹õ¤ÎÉÛ¤Ë¥®¥ã¥¶¡¼¤¬´ó¤Ã¤¿¾åÉÊ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¼Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¼ê·Ý¥»¥ó¥¹¤¢¤ê¤¹¤®¤ÆÅ¹³«¤±¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï?¡×¡ÖËÌÀî·Ê»Ò¤Î¼êºî¤ê¥È¡¼¥È¤È¤«²ÁÃÍ3²¯¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤?¡×¡ÖÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ³ÊÄ´¹â¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¡Ø¹õ¤¤¼êÄó¤²¡Ù¤¬¡Ø¹õ¤¤¼êÂÞ¡Ù¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¤¢¤¢¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Ñ¥Ñ¤Î¥¢¥ì¤¬Íß¤·¤¤¤ó¤À¤Ê¤¡¡Á¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£