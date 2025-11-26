MBS／TBS系「スーパーアニメイズムTURBO」枠にて放送中のTVアニメ『永久のユウグレ』第9話「昔日の彼方を向いて」のあらすじと先行場面カット、スタッフ情報が公開された。

参考：梅田修一朗×石川由依が考える“愛”と“AI” 『永久のユウグレ』共演で深まった関係性

本作は、P.A.WORKSによるオリジナル本格ラブストーリー。舞台となるのは、AIの技術が発展した未来の世界。物語は、最愛の恋人・王真樹トワサと愛を誓い合った主人公・姫神アキラが長年に渡るコールドスリープから目覚めたことで動き始める。眠りから目覚めたアキラの眼前に広がるのは、戦争によって荒廃した街。国は廃れ、OWELと呼ばれる統一機構によって管理される人々。結婚とはまた違う新しい“エルシー”と呼ばれる制度。かつて自身が生きていた世界から様変わりしてしまった未来に置き去りにされ、愕然とするアキラ。そんな彼の前に追い打ちをかけるようにトワサと酷似したアンドロイド・ユウグレが現れ、結婚を迫られる。アンドロイドからの突然の求婚に困惑するアキラだったが、世界のどこかで生きているはずのトワサと再会できると信じて、ユウグレと共に旅をすることに。道中、2人は新時代の愛の形を目の当たりにして、自分たちの愛の有り方を考えていくことになる。

ユウグレがトワサの居場所を知っているとヨイヤミに教えられ、動揺するアキラ。ユウグレに事の真相を尋ねるアキラだったが彼女の考えを尊重し、深く追求することは避けると宣言。それと同時にアキラはユウグレに対して今までとは違う気持ちを抱いていることを自覚する。一方、ユウグレへの怒りを募らせていくヨイヤミ。列車がオーミヤに到着すると決着をつけるべく、ヨイヤミとユウグレは戦闘を開始して……。

公開された場面写真では、ショートカットのトワサや俯くアモルをはじめ、ヨイヤミやハクボの姿が切り取られている。

なお、脚本を小川ひとみ、画コンテを山本裕介、演出を土田駿、総作画監督を長田好弘がそれぞれ手がけていることも発表された。（文＝リアルサウンド編集部）