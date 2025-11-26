¡Ö¤ª2¿Í¤¬Éü±ï¤·¤Æ·ëº§¤ò¡Ä¡×¡Ö¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×32ºÐ¡õ34ºÐÇÐÍ¥àÎ¾²È´é¹ç¤ï¤»áÏÂ¤ä¤«¥É¥é¥Þ¥ª¥Õ¥·¥ç¤Ë¡ÖÁÇÅ¨!¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¡×¤ÎÀ¼
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ¾¿Æ¤ò¸ò¤¨¤¿¿©»ö²ñ¤ÎÏÂ¤ä¤«¤ÊÍÍ»Ò
¡¡Éü±ï¤ò´õË¾¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¿ô¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿32ºÐÇÐÍ¥¤È34ºÐ½÷Í¥¤ÎàÎ¾²È´é¹ç¤ï¤»á¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡×(TBS)¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏÃÝÆâÎÃ¿¿¤È²ÆÈÁ¡£ÃÝÆâ±é¤¸¤ë¡¢Äâ¼ç´ØÇò»×¹Í¤Ê³¤Ï·¸¶¾¡ÃË¤È²ÆÈÁ±é¤¸¤ë»³´ß°¾Èþ¤Ï²áµî¤ËÎø¿Í´Ø·¸¤Ë¤¢¤ê¡¢¾¡ÃË¤¬¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°¾Èþ¤ÏÃÇ¤êÇË¶É¡£
¡¡2¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ¾¿Æ¤ËÊÌ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸À¤¤½Ð¤»¤º¤Ë¤¤¤ëÃæ¡¢18ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè7ÏÃ¤Ç¤ÏÎ¾¿ÆÆ±»Î¤¬2¿Í¤ËÌÛ¤Ã¤ÆÍ½Äê¤òÁÈ¤ó¤ÀÎ¾²È¤Î¿©»ö²ñ¤Ë¾¡ÃË¤È°¾Èþ¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡£Î¾²È´é¹ç¤ï¤»¤Î¾ìÌÌ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡Ö¤ª2¿Í¤¬Éü±ï¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·ëº§¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¤½¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤éËè½µ³Ú¤·¤ß¤Ë´Ñ¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¹¤Æ¤¡¼¡ª2¿Í¤È¤â¤ª»÷¹ç¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£